Živě: Chytré obce, chytrá města a chytré regiony – tři debaty odborníků

Urbis Fair Budoucnost – debatní blok zástupců obcí, měst a krajů na veletrhu URBIS Smart City Fair. Tři debaty odborníků na téma chytré obce, chytrá města a chytré regiony. Co udělat, čemu se vyhnout a co by pomohlo malým i větším územním celkům v oblasti smart? Jaké nové technologie pomůžou, jaké jsou příklady už hotových chytrých řešení a co je možné čekat od budoucnosti?

Diskusi odborníků, kterou můžete sledovat živě z brněnského veletrhu URBIS Smart City Fair od 9:30, doplní praktické ukázky a příklady.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Jaké mají plány, potřeby samosprávy a jak by měly vypadat za deset let

Panelové diskuze zástupců obcí, měst a krajů:

Chytrá města, co udělat, čemu se vyhnout a co by pomohlo, finanční udržitelnost smart řešení.

Chytré obce, je to vůbec klíčové téma, které řešit, experti představí i koncept udržitelné čtvrti Chytré Líchy, která se buduje v Židlochovicích.

Chytré regiony a jejich plány a potřeby, hospodaření s vodou.