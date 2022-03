Živě: ČEZ loni vydělal 9,9 miliardy, vedení navrhuje dividendu 44 Kč na akcii

Praha - Čistý zisk energetické skupiny ČEZ v roce 2021 dosáhl 9,9 miliardy Kč, meziročně o 81 procenta více. Po očištění o mimořádné vlivy naopak klesl meziročně o tři procenta na 22,3 miliardy korun. Představenstvo firmy navrhne valné hromadě vyplatit za loňský rok dividendu 44 Kč na akcii. Vyplývá to z hospodářských údajů, které dnes firma zveřejnila na svém webu. ČEZ mění dividendovou politiku. Výplatní poměr dosud činil 80 až 100 procent z očištěného čistého zisku, nově to bude 60 až 80 procent.

K výraznému meziročnímu nárůstu čistého zisku skupiny ČEZ přispěla hlavně nižší tvorba opravných položek k dlouhodobým aktivům v zahraničí. Negativně na meziroční srovnání naopak působilo zrychlení odpisů kvůli zhoršení tržních a regulatorních podmínek pro dlouhodobý provoz uhelných elektráren.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) za rok 2021 oproti předchozímu roku klesl o 1,5 miliardy na 63,2 miliardy Kč. O sedm procent na 227,8 miliardy Kč vzrostly provozní výnosy firmy. Čistý dluh skupiny ČEZ klesl v roce 2021 téměř o 33 miliard korun."Výsledky hospodaření překonaly naše výchozí očekávání zejména díky rekordnímu zisku z obchodování s komoditami na zahraničních trzích, vyšším realizačním cenám vyrobené elektřiny a díky stabilnímu bezpečnému provozu jaderných zdrojů," uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Celková výroba elektřiny v rámci stávajících společností skupiny ČEZ loni klesla o sedm procent. Zatímco výroba v jaderných elektrárnách skupiny loni narostla o dvě procenta na 30,7 terawatthodin (TWh), v uhelných a paroplynových zdrojích firma vyrobila meziročně o 17 procent elektřiny méně. Příčinou byl především prodej uhelné elektrárny Počerady a odstavení elektrárny Prunéřov 1 a Energotrans 3.

Významně vzrostl prodej elektřiny a plynu koncovým zákazníkům v České republice. Společnost ČEZ Prodej loni zákazníkům dodala o 13 procent elektřiny více, prodej plynu meziročně stoupl o 22 procent. Firma loni získala 310.000 nových zákazníků zejména díky přechodům zákazníků z režimu dodavatele poslední instance v návaznosti na pád několika významných dodavatelů energií v Česku.

Valné hromadě navrhne vedení firmy vyplatit za loňský rok dividendu 44 Kč na akcii. "Což je výsledek součtu řádné složky ve výši 37 Kč na akcii odpovídající 90 procentům očištěného konsolidovaného čistého zisku za rok 2021 a mimořádné složky ve výši sedm Kč na akcii, která reflektuje příspěvek prodeje bulharských aktiv," uvedl Beneš.

Pro letošní rok vedení skupiny ČEZ očekává čistý zisk 38 až 42 miliard Kč. Dividenda by mohla vzrůst na 56 až 62 Kč na akcii.

Energetická skupina ČEZ mění dividendovou politiku. Výplatní poměr dosud činil 80 až 100 procent z očištěného čistého zisku, nově to bude 60 až 80 procent. Důvodem je mimo jiná dlouhodobá udržitelnost, ale i nutné investice související s obměnou výrobního portfolia, do čehož musí ČEZ investovat v následujících letech stovky miliard. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš.

Podle Beneše činí průměr výplatního poměru na energetickém trhu právě 60 procent. "Myslíme si, že by dlouhodobá dividendová politika měla být udržitelná," řekl Beneš. Úprava výplatního poměru odráží podle něj také nutnost plnit cíle strategie Vize 2030 - Čistá energie zítřka, ČEZ tak musí masivně investovat do obnovy jeho výrobních zařízení. "Vše, co vyděláme, nemůžeme vyplatit," uvedl Beneš.

ČEZ v letošním roce plánuje například navýšení ročních investic do distribučních sítí v souvislosti s přípravou distribuční sítě pro růst obnovitelných zdrojů (OZE) a elektromobility o více než jednu miliardu na 14,5 miliardy korun. ČEZ buduje také infrastrukturu pro elektromobilitu, chce zčtyřnásobit dobíjecí výkon a provozovat minimálně 800 dobíjecích stanic do roku 2025.