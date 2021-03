Živě: Český obchod rok po prvním lockdownu

On-line tisková konference Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a výzkumné společnosti NielsenIQ.

Před rokem, dne 12. března 2020, se v České republice se pod vlivem koronavirové epidemie zastavil život. Vláda vyhlásila nouzový stav. Řada průmyslových podniků přerušila výrobu, velká část zaměstnanců si vytvořila pracovní místa v obývacích pokojích či ložnicích svých bytů. Spousta obchodů zůstala zavřená a ty ostatní fungovaly v režimu stále se měnících opatření k ochraně zaměstnanců a zákazníků.

Co všechno nám krize přinesla, a co naopak vzala? Společná on-line tisková konference Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a výzkumné společnosti NielsenIQ přinese informace o tom, jak se různá opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií promítla do nákupního chování českých spotřebitelů. Diskutovat se mimo jiné bude o míře spotřebitelské důvěry s ohledem na další vývoj nebo o dopadech krize na fungování retailu. Konferenci můžete sledovat 11. března od 11:00.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Léto pro retail neznamenalo, jako pro většinu společnosti, výdech a užívání si prázdninových radovánek. Naopak. Ve spolupráci s hlavní hygieničkou a dalšími odborníky z oblasti obchodu vznikl jedinečný pandemický plán s řadou doporučení, jak se zachovat v případě, že se krize vrátí a udeří znovu. A vyplatilo se…

Jak to zatím skončilo? Sedmi miliardami korun investovaných do hygienických opatření, která zafungovala. Obchod se i přes značnou koncentraci lidí stal bezpečným místem s minimem ohnisek nákaz a zároveň spolehlivým dodavatelem potravin a dalšího základního zboží. Bez ohledu na další postup vlády v souvislosti s řešením koronavirové krize garantují obchodníci i nadále zajištění bezpečného prodejního prostředí pro své zákazníky i zaměstnance.