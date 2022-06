Živě: České předsednictví se blíží, vláda představí priority i logo

Předseda vlády Petr Fiala ve středu 15. června v Hrzánském paláci oznámí politické priority českého předsednictví EU. Spolu s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem a vedoucí Úřadu vlády ČR Janou Kotalíkovou odhalí oficiální logo, motto a představí další aspekty související s výkonem a zajištěním předsednictví. České předsednictví v Radě EU začíná 1. července 2022.

Přímý přenos tiskové konference můžete sledovat od 17:00.

Uváděné priority v sobě odrážejí program předsednického tria i současnou geopolitickou situaci. Spadají pod pět zastřešujících tematických oblastí. Těmi jsou zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posílení evropských obranných kapacit a bezpečnosti kybernetického prostoru, strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí.

V průběhu konference bude také představeno předsednické logo, motto, poštovní známka či pohlednice, která bude součástí sad dárkových předmětů pro delegace. Prezentovány budou rovněž hlavní informace týkající se organizačního zajištění předsednických akcí. Současně dojde ke spuštění sociálních sítí, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTube a Flickru, a oficiální webové stránky českého předsednictví.

Government to present its priorities and logo as the Czech EU Presidency approaches

On June 15, 2022, Prime Minister Petr Fiala will present the political priorities of the Czech EU Presidency at the Hrzánský Palace. Together with Minister for European Affairs Mikuláš Bek and Government Office Head Jana Kotalíková, they will unveil the official logo, motto and present organisational details. The Czech Presidency of the Council of the EU begins on July 1, 2022.

The live broadcast starts at 17:00.

The priorities to be presented at the press conference reflect the agenda of the presidency trio and the current geopolitical situation. Individual political priorities fall under the five following overarching thematic areas: management of the refugee crisis and the post-war reconstruction of Ukraine; energy security; strengthening of European defence capabilities and cyberspace security; strategic resilience of the European economy; the resilience of democratic institutions.

The Presidency logo, its motto, postage stamp and its postcard will also be presented at the event. Key information on the organisation of the Presidency-related events will also be introduced. At the same time, social media accounts on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and Flickr, and the official website of the Czech Presidency will be launched.