Živě: Celodenní konference Boost your business

Jaká je budoucnost placení? Řítí se na retail ekonomická krize? Jak pomoci byznysu a posílit prodej? Nad tím budou v úterý 18. října 2022 v Praze diskutovat podnikatelé, odborníci z byznysu, veřejné sféry i zájemci z řad spotřebitelů na celodenní konferenci pořádané společností Global Payments a zpravodajským webem Newstream.

Dalšími tématy programu jsou Best Practices in Business: Jak nakopnout byznys, Jak vidí maloobchod a služby stát a jak může pomoci, Fintech novinky v retailových platbách: top pokladní systémy, pokladna v mobilu, loajalitní program. Co je Prodejna 21. století: Design, technologie, strategie, aby se zákazníci vraceli. Debata začne v 09:30.

Vystupovat budou například Arjun Singh z Arthur D Little, Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, Igor Žganjer, CEO Global Payments, Pavel Vinkler, ministerstvo průmyslu a obchodu, Jakub Mazal z Liftago i podnikatelé jako šperkař, masér či zástupce restauračního byznysu a další.

Účast je zdarma registrace je nutná ZDE.

https://www.newstream.cz/boostevent