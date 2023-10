ŽIVĚ: Briefing k ukončení repatriací českých občanů z Izraele

Praha - V Praze dnes zhruba v 10:40 přistál šestý, poslední repatriační let z Izraele. Vyplývá to z informací serveru globe.adsbexchange.com, na kterém je možné sledovat leteckou dopravu. Dohromady šesti lety se do Česka vrátilo 228 lidí, kteří v zemi uvázli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů. Do Izraele naopak některými z repatriačních letů dorazilo 73 osob. ČTK o tom informovalo ministerstvo zahraničí.

Nejmladšímu cestujícímu bylo několik měsíců, nejstarší pasažérce, spisovatelce Evě Erbenové, pak 92 let. "Čeští diplomaté v Izraeli nadále zůstávají, aby pomohli dalším individuálním cestovatelům," uvedlo ministerstvo. Ministr Jan Lipavský (Piráti) akci označil za jednu z logisticky nejnáročnějších.

V provozu i po oficiálním ukončení repatriace zůstává do dnešních 20:00 nouzová linka českého velvyslanectví v Tel Avivu na čísle +972 523 286 622 a styčný úřad v Ramalláhu na čísle +972 296 55 95.

První Češi se vládním speciálem vrátili v noci z úterý na středu, kdy jich přiletělo 34 s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti), který Izrael navštívil při cestě z ministerského zasedání Evropské unie v Ománu. Druhý repatriační letoun se zhruba čtyřicítkou osob v Praze přistál v noci ze středy na čtvrtek, další ve čtvrtek odpoledne.

V noci na dnešek pak do Prahy dorazily další Airbus s menší kapacitou přes 40 osob a letoun CASA, kterým se vrátilo přes 20 lidí a dobrman. Poslední letoun Airbus přistál dnes dopoledne, na palubě bylo 40 osob.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se ve středu předčasně vrátil z cesty s podnikatelskou misí v Uzbekistánu, aby česká vláda mohla pro občany do Izraele vyslat i Airbus s větší kapacitou zhruba 100 lidí. Má však poruchu, tudíž se do evakuace Čechů nezapojil.