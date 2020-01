Živě: Bartoš chce zdesetinásobit počet krajských mandátů

Praha - Předseda Pirátů Ivan Bartoš, který dnes na celostátním fóru Pirátů v Ostravě obhajuje svůj post, by si v podzimních krajských volbách přál alespoň desetinásobný zisk mandátů proti nynějším devíti krajským zastupitelům. Po sněmovních volbách v roce 2021 chce, aby Piráti byli ve vládě. Uvedl to ve svém kandidátském projevu.

V minulých krajských volbách Piráti získali devět krajských zastupitelů. "Já si myslím, že bychom to v těch krajských volbách měli zdesetinásobit, to znamená mířit k hranici 100 krajských zastupitelů," řekl Bartoš.

Podle něj strana musí posílit ve třech krajích, kde už zastupitele má, a zároveň získat zastupitele i ve všech dalších regionech. "My teď vedeme tři největší města v České republice - Ostravu, Brno a Prahu - tam se soustředíme na ty zásadní otázky transparentnosti, ale řešíme školství, bydlení, dopravu, ekologii. Toto know-how musíme v následujícím roce a po volbách přenést i na jednotlivé krajské posádky na úrovni krajů a na politiku v nich," řekl Bartoš.

Za jasný cíl nového předsednictva považuje dostat Pirátskou stranu do vlády po sněmovních volbách, které by se měly konat příští rok na podzim. "My v těch volbách chceme uspět a v souladu se schválenou strategií být ve vládě, v budoucí vládě této země. Je to jasný cíl podílet se na exekutivě," řekl Bartoš.

V projevu rovněž zdůraznil nutnost pokračovat ve Sněmovně v roli konstruktivní opozice, ale poukazoval i na potřebu zaměřit se na zvyšování kompetencí členů strany. "Pirátská strana roste a s ní musí růst i osobnosti našich stávajících i budoucích politiků a zároveň schopnosti udržet si v Pirátech tu dobrou a přátelskou tvůrčí atmosféru. Chtěl bych tento bod nejvíce akcentovat, protože je naším cílem mít kvalitní a kompetentní pirátské kandidáty na všech úrovních české politiky a já se o to budu maximálně snažit," doplnil Bartoš.

Na předsedu Pirátů kandidují i Mikuláš Ferjenčík a Vojtěch Pikal

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík chce přitáhnout pozornost Pirátů na ekonomiku, ekologii, sociální oblast a vzdělávání. Řekl to dnes ve své kandidátské řeči na předsedu České pirátské strany. Jeho protikandidát, místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal chce zapojit více členů do řízení strany. Předsednickou funkci obhajuje Ivan Bartoš.

Ferjenčík chce, aby se Piráti zaměřili na pět oblastí, které považuje pro budoucnost země za zásadní. Jde o fungování hospodářství a daňového systému, o zajištění udržitelnosti sociálního systému, o modernizaci školství, o záchranu zdravotnictví a o řešení úzce propojených problémů narůstajícího sucha, umírajících lesů, znečištění, ale i budoucnosti energetiky.

Je podle něj například potřeba snížit daně všem zaměstnancům, více zdanit těžbu, legalizovat konopí, zaměřit se na daňovou optimalizaci největších korporací. Daňové změny podle něj musí doprovázet modernizace ekonomiky. Je potřeba podporovat start-upy a odbourávat bariéry pro růst malých firem na velké.

Pikal řekl, že když vstupoval k Pirátům, bylo jich necelých 200. Teď jich je přes 1000, ale pořád je to málo, protože pořád je co zlepšovat. "Potřebujeme více aktivních lidí, lidí činorodých, lidí, kteří se chtějí zapojit, chtějí věci zlepšovat. A potřebujeme, aby přicházeli a setkávali se se stejnými hodnotami, na kterých jsme do této velikosti vyrostli - transparenci, přehlednosti, otevřené diskusi a možností se jednoduše zapojit," řekl Pikal.

Je podle něj potřeba, aby stranické systémy byly aktuální, plnily svůj účel a vzájemně spolupracovaly. "Potřebujeme, aby když někdo narazí na otázku či problém, věděl, kam se obrátit. Potřebujeme, aby mezi všelijakými programovými týmy byly nastaveny jasné vztahy, dalo se do nich jednoduše zapojit a zjistit co dělají. Potom bude jednodušší společně tvořit politiku pro lepší zemi," řekl Pikal.

Piráty pozdravil senátor Václav Láska (Senátor 21), který byl s jejich podporou zvolen. "Je nemálo politických stran a hnutí, které chtějí konec vlády Andreje Babiše. Ale pouze Piráti jsou zárukou toho, že až jednou vláda Andreje Babiše skončí, a ono se tak dřív nebo později stane, nevrátí se do české politiky staré pořádky. Staré pořádky, které upřímně řečeno byly jen o trochu míň zlé a nebezpečné, než jsou pořádky nastolené současnou vládou," řekl Láska.