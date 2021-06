ŽIVĚ: Babišova menšinová vláda čelí pokusu o vyslovení nedůvěry

Praha - Poslanci se dnes sejdou z podnětu části opozice k třetímu pokusu o vyslovení nedůvěry menšinové vládě ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO). Zhruba čtyři měsíce před řádným termínem sněmovních voleb rozhodne o výsledku hlasování postoj KSČM, jenž bude znám až dnes. Bez komunistů či pomoci koaličních poslanců opoziční iniciativa potřebných nejméně 101 hlasů nezíská.

Schůzi vyvolaly koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Jejich lídři mimo jiné tvrdí, že kabinet nezvládl boj s epidemií nového koronaviru a nebyl schopen zajistit silnou mezinárodní solidaritu v diplomatické roztržce s Ruskem. Poukazují i na údajný Babišův střet zájmů a jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo. Babiš považuje hlasování krátce před volbami za zbytečné, hrozí podle něho destabilizace.

Menšinový kabinet se dosud opíral o komunistické poslance. V polovině dubna ale KSČM vypověděla dohodu s ANO o toleranci vlády. Komunisté se nyní patrně rozhodují mezi hlasováním proti kabinetu a odchodem ze sálu, díky němuž by vláda hlasování o nedůvěře přečkala.

Pokud by vláda padla, další postup by byl na prezidentu Miloši Zemanovi. Zeman několikrát uvedl, že by vzhledem k blížícím se volbám nechal Babišův kabinet v demisi vést zemi dál.