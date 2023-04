Živě: AURES Holdings má rekordní prodeje v autocentrech AAA AUTO

Skupina AURES Holdings ve své síti autocenter AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama za první čtvrtletí roku 2023 prodala nejvíce automobilů ve své jednatřicetileté historii. Zároveň ale na trzích V4 neustále chybí statisíce aut ve srovnání s předcovidovým obdobím. Stále trvají různá omezení výroby a prodeje nových aut, zejména kvůli výpadkům subdodávek z Ukrajiny. Nové vozy mají čekací lhůty rok až 18 měsíců a jedinou alternativou jsou zánovní vozy, které mají naštěstí větší prodejci na skladě. Svoji roli hraje i zdražení paliv, energií a spotřebního zboží. Stejná situace je napříč celou Evropou. Více informací o aktuální situaci na trhu zazní na tiskové konferenci skupiny AURES Holdings ve středu 19. dubna 2023 v Praze.

Na TK bude také zveřejněna nová forma spolupráce skupiny AURES Holdings se společností Cebia, která se zaměřuje na prověřování historie a legality původu vozidel. Tisková konference začne v 10:30.

"Nejen automobilový trh byl značně ovlivněn událostmi posledních tří let, nejprve pandemií a nyní již přes rok trvající válkou na Ukrajině. I přes stále velké množství chybějících aut v celkové nabídce trhu, velcí prodejci mají svá autocentra zásobovaná. Zákazníci se naučili místo nových aut vyhledávat zánovní, které jsou navíc stále i o 40 % levnější než nové dlouhodobě nedostupné vozy. Po loňském prodejně nejúspěšnějším roce v naší třicetileté historii, kdy jsme prodali na 90.000 automobilů, patří dosavadní prodeje letošního roku opět mezi rekordní,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO.

AURES Holdings

Skupina AURES Holdings je letos na trhu již 31 let. Provozuje síť více než 60 poboček v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a Německu. Za dobu své existence obsloužila již přes 2,8 milionu zákazníků. Skupina prodá ročně 90.000 vozů a je tak největším prodejcem ojetých aut ve střední a východní Evropě. Prodává také zánovní vozy pod obnovenou značkou Mototechna. Na západních trzích působí prostřednictvím společnosti Driverama. Společnost AURES Holdings je signatářem Declaration of Support for Women’s Economic Empowerment a pravidelně se umisťuje v žebříčcích CZECH TOP 100 a Českých 100 nejlepších. Pro roky 2017 a 2018 byla držitelem prestižního ocenění Superbrands a umístila se na 2. místě v celoevropské soutěži European Business Awards 2016/2017. Generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings Karolína Topolová se v roce 2020 umístila v anketě Top Ženy Česka na 1. místě v kategorii manažerek a o rok později v tomto žebříčku vstoupila do Síně slávy. V roce 2022 byla časopisem Forbes vybrána do žebříčku TOP CEO a pravidelně se objevuje v jeho žebříčku nejvlivnějších žen. Skupinu vlastní britsko-polský investiční fond Abris Capital Partners.