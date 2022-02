Živě: Attenborough, Kaku, Lednická, Hübl, Bellová... Představujeme jarní Velký knižní čtvrtek

S jarním Velkým knižním čtvrtkem rozkvete nabídka tuzemských knihkupectví 24. března dvanácti pestrými tituly. David Attenborough, Jean-Michel Guenassia, Michio Kaku, Karin Lednická, Bianca Bellová, Ondřej Hübl, Dalibor Vácha, Petr Michálek, Barbora Englischová a další. V pečlivě vybrané kolekci jsou svými novinkami zastoupeni světoví bestselleristé i oblíbená jména domácí literatury. Čeští autoři představují předem své knihy ve streamu tiskové konference osobně, zahraniční spisovatele zastoupí jejich překladatelé. Tradiční součástí Velkého knižního čtvrtku bude atraktivní doprovodný program. Více na www.velkyctvrtek.cz

Sledovat ji můžete od 10:00.

David Attenborough, proslulý přírodovědec a dokumentarista, svými pořady o přírodě ovlivnil už několik generací. V knize Výpravy do divočiny – Dobrodružství mladého přírodovědce vzpomíná na začátek své kariéry. Na dobu, kdy se mu naskytla příležitost cestovat po světě, hledat vzácná, stěží polapitelná zvířata pro londýnskou zoo a zároveň celou expedici zachytit pro pořad BBC. Další žijící legenda a spoluzakladatel teorie strun, americký astrofyzik Michio Kaku, zve v knize Božská rovnice na vzrušující pátrání po dokonalé rovnici, která by pomohla odhalit nejhlubší tajemství světa a vesmíru. Kolem této rovnice se vedou ostré spory, mohla by vrhnout světlo na největší záhady vědy: Co se stalo před velkým třeskem? A proč k němu došlo? Co se nachází na druhé straně černé díry? Je možné cestovat časem?

Volné, dlouho očekávané pokračování mezinárodního bestselleru Klub nenapravitelných optimistů s názvem Zaslíbené země jeho autor Jean-Michel Guenassia, držitel prestižní Prix Goncourt des Lycéens, zasadil mezi roky 1964 a 2007. Čtenáři se tak po deseti letech opět setkají s Michelem Marinim a dalšími známými hrdiny na jejich cestě za láskou, poznáním a pochopením, při hledání jejich zaslíbených zemí. Velmi příznivé ohlasy provázejí nový historický román Naomi Woodové, nazvaný Hra s tajemstvím. Píše se rok 1922, osmnáctiletý Paul Beckermann začíná studium na Bauhausu a okamžitě ho okouzlí jak atmosféra školy, tak noví spolužáci. Zejména Charlotte, tajemná dívka z Prahy. Avšak politická situace ve Výmarské republice se vyostřuje, kosmopolitní Bauhaus čelí stále větším potížím...

Mimořádně silné zastoupení má v jarním Velkém knižním čtvrtku původní česká tvorba. Kreativec, textař a scenárista Ondřej Hübl po úspěšné povídkové knize Hod mrtvou labutí přichází s románovým debutem Opona. Existenciální dystopie s prvky mysteriózního thrilleru vznikla jako scénář minisérie pro režiséra Jiřího Stracha. Hlavní hrdina, majitel firmy zabývající se umělou inteligencí, si objedná rodinný zájezd do doby nejtužšího stalinismu, aby svou dceru vyléčil z jejího levičáctví. Hra na minulost se však postupně vyostřuje. Karin Lednická formou literárního dokudramatu přivádí k životu příběh malé vesnice uprostřed Těšínského Slezska. Kniha Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie se vrací do srpna 1944, kdy v Životicích, odvetou za partyzánský útok, během jediného rána zavraždilo gestapo šestatřicet mužů a desítky dalších odvleklo do koncentračních táborů. Podobně jako při psaní autorka čerpala z vyprávění pamětníků a z pečlivých rešerší.

Ostrov, nejnovější román laureátky řady literárních ocenění Bianky Bellové, skrývá tajemství, věrnost a zradu, touhu i laudanum. Dva nehrdinští hrdinové, kupec Izar a kněžna Núrit, se předhánějí v rozličných škodolibostech; on jí vypráví příběhy staré jako svět, ona je hltá jako dítě. Milovníky napětí a historie zaujme román Smrt na kůru. Dalibor Vácha, autor loňského bestselleru M+B+M: Mašín, Balabán, Morávek, mapuje přípravu atentátu na Heydricha, peklo, které se rozpoutalo po jeho provedení, i apokalyptickou závěrečnou bitvu v kostele v pražské Resslově ulici. Ústřední postavou je velitel československých parašutistů Adolf Opálka, který dosud stál ve stínu hrdinů Kubiše s Gabčíkem či zrádce Karla Čurdy. Mezi velkočtvrtečními tituly nechybí vedle novinek zkušených autorů ani zdařilé debuty. Vytržení je prvním románem Petra Michálka, dramaturga, herce, režiséra a překladatele. Hlavní hrdina, čtyřicátník Jan, ve Zlíně natáčí podcast s místní herečkou Olgou a na záznamu následně najde záhadný vzkaz. Týká se jeho otce, dodnes uznávané kapacity na „změněné stavy vědomí“. Otevírá se nejdříve detektivní, a čím dál tím více i děsivá cesta, která spíše než pátrání připomíná past v podobě starých šamanských rituálů.

Dětem od osmi let a samozřejmě také jejich rodičům je určena Kniha pocitů – Jak se vyznat v sobě i v ostatních. Pocity jsou naší součástí. Víme o nich, více či méně jim podléháme. Pomáhají nám zorientovat se ve světě, ovlivňují naše chování. Ne vždy ale přesně rozumíme tomu, co nám sdělují. První krok na cestě k jejich poznání je dovolit si je mít, přijmout je. Čtivý text Ester Staré provází ilustrace jejího manžela Milana Starého.

Knihovničky zvídavých dětí Velký knižní čtvrtek obohatí také o kouzelný příběh, který otevírá jiné možnosti vnímání běžných starostí – Luna z lůna. Zkušená terapeutka a koučka osobního růstu a autorka úspěšného projektu Detoxikuj život Barbora Englischová vypráví o zvláštní holčičce Luně. Mluví s hvězdami, duhu má jako klouzačku a mraky bere jako přátele, jenže poslední dobou často pozoruje pozemský život a jedno jí nedá spát. Chtěla by poznat dotek. Autorkou nádherných ilustrací je výtvarnice Veronika Víchová. Jeden z nejznámějších a nejoceňovanějších spisovatelů a scenáristů žánru sci-fi a fantasy Neil Gaiman potěší malé čtenáře pozoruhodně praštěným a roztomile rýmovaným vyprávěním Pirátský guláš s báječnými ilustracemi Chrise Riddella. Pan John McRumm je lodní kuchař, pirát... a ta nejzvláštnější slečna na hlídání, jakou jste kdy viděli. Jednomu chlapci a jeho sestře se obyčejný večer změní ve změť neobyčejných příhod, když jim rodiče místo slečny na hlídání přivedou piráta s hákem místo ruky a s ním i celou drsnou lodní posádku!