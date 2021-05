Živě: Aplikace ECHO pomáhá při pátrání po pohřešovaných dětech

Od konce loňského roku v Česku funguje mobilní aplikace ECHO, která je přímo napojena na databázi pohřešovaných dětí Policie ČR a v případě, že policie vloží nový případ, pošle aplikace všem uživatelům upozornění o vyhlášení nového pátrání včetně fotografie dítěte a okolností jeho zmizení. V prvních hodinách, kdy je šance nalezení nejvyšší, se tak do pomoci může zapojit široká veřejnost. Ročně se takto pátrá po desítkách dětí. Jaké jsou s aplikací zkušenosti? Debatu se zástupci Policejního prezidia ČR a s tvůrci mobilní aplikace ECHO můžete sledovat 26. května od 13:00.

Spuštěním aplikace ECHO Nadace Vodafone rozšířila své portfolio podpořených aplikací, které přispívají k záchraně životů. Aplikace ECHO se tak zařazuje po bok již existujících aplikací Záchranka (1.300.000 uživatelů) pro přivolání zdravotnické záchranné služby a Bright Sky pro odhalení domácího násilí (více než 1000 uživatelů).

Již 10 let v Česku funguje Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech, který do pátrání pomocí médií zapojuje širokou veřejnost. S nápadem na mobilní aplikaci ECHO, která systém přenáší do mobilních telefonů široké veřejnosti, přišla dvojice policistů Martin Kaiser a Petr Bureš. Sami se ve svých kariérách na pátrání podíleli, a proto chtěli systém přenosu informací přizpůsobit technologiím 21. století.

„Veřejnost již v minulosti několikrát přispěla k úspěšnému pátrání, a proto věříme, že když dostane do ruky další nástroj, bude to fungovat ještě lépe. Telefon má dnes u sebe téměř každý, a proto vnímáme tuto cestu jako velmi efektivní,“ popisuje Martina Kaiser, jeden z autorů aplikace ECHO a dodává: „Vycházíme z toho, že každé pohřešované dítě musí někdo někde zahlédnout – v MHD, v obchodě, na benzinových stanicích, v parcích atd., když ale neví, že se po něm pátrá, tak pochopitelně žádnou aktivitu nevyvine. To bychom chtěli změnit.“

Aplikace ECHO pomůže nejen rodinám s dětmi, kterým dává naději na včasné nalezení, ale práci zefektivní i samotné policii. Čím víc lidí bude mít aplikaci staženou, tím bude systém účinnější.

„Je to aplikace, kterou by měl mít v telefonu každý zodpovědný rodič, protože kdyby se jednou hledalo jeho dítě, taky by si přál, aby o tom v okamžiku věděla široká veřejnost,“ říká Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone.

Jak aplikace funguje

Aplikace je zdarma ke stažení pro telefony se systémy Android i iOS. Stačí si ji nainstalovat do telefonu a v případě, že bude vyhlášeno pátrání, dostane uživatel takzvanou „push“ notifikaci, která po otevření zobrazí fotografii dítěte, místo, datum a čas jeho zmizení i popis (barva vlasů, výška, zdánlivé stáří). V případě, že dotyčný má nějaké podrobnosti o okolnostech zmizení, může přímo z aplikace volat na linku 158.

„Není to tak, že by každý rodič, který zrovna své dítě ztratí z dohledu, mohl jeho fotku do aplikace umístit. Takto to nefunguje. Vždy je potřeba kontaktovat Policii ČR a v momentě, kdy policie vyhodnotí, že dítě je v ohrožení života, vloží případ do databáze, tím se propíše do aplikace a upozorní všechny její uživatele,“ vysvětluje princip Martin Kaiser a dodává „Pokud se dítě najde, bude staženo z policejní databáze, a tím zmizí i z mobilní aplikace. Systémy jsou na sebe napojené a komunikují spolu v řádu sekund.“