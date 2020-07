Živě: ABF dává šanci průmyslu, zásadně rozšiřuje veletržní program

Společnost ABF, největší organizátor veletrhů a výstav, se rozhodla zásadně rozšířit veletržní program pro podzim 2020 o klíčové strojírenské a průmyslové obory. Nejvýznamnější české společnosti těchto odvětví, do jejichž podnikání zasáhly události související s epidemií covid-19, budou mít poprvé v historii možnost prezentovat se v Praze.

O rozšíření nomenklatur v rámci již naplánovaných veletrhů budou hovořit předseda představenstva ABF Pavel Sehnal, obchodní a marketingový ředitel ABF Martin František Přívětivý, ředitelka veletrhu e-SALON Jana Nosálová a ředitelka veletrhu CZECHBUS Vanda Petrov. Mimořádnou tiskovou konferenci můžete on-line sledovat od 11:00.

V letňanském areálu PVA EXPO se letos uskuteční především akce podporující české vystavovatele. Na konci srpna to bude automobilová výstava Autoshow Praha, mimořádně v září se bude konat veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata For Pets. Chystá se také veletrh zahradní architektury, zeleně, nábytku, zahradní a komunální techniky For Garden souběžně se stavebním veletrhem For Arch.

"Letošní podzim v PVA EXPO Praha bude v ryze českém duchu. Chceme primárně podpořit české vystavovatele a propojit je s českými potenciálními dodavateli, klienty a návštěvníky," uvedl generální ředitel ABF Tomáš Kotrč.

Velké akce jako výstavy a veletrhy byly přerušeny od 10. března, kdy začal platit zákaz konání událostí s účastí nad 100 lidí. Celý veletržní průmysl v ČR včetně realizačních firem zaznamenal podle Kotrče, který je zároveň předsedou Společenstva organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR, výpadek pět miliard korun.