Žitníková: Vláda dnes projedná mimořádné odměny pro zdravotníky

Praha - Vláda dnes projedná odměny za dobu epidemie covidu-19 pro všechny zdravotníky, kteří byli v té době v nemocnicích a pracovali na plný úvazek. ČTK to řekla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Ze státního rozpočtu by mohlo být vyčleněno přes 11 miliard korun, dotační výzva by měla být vyhlášena na začátku srpna.

Parametry odměn se oproti jednání mezi zástupci odborů, premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěch (za ANO) na začátku července změnily. Původně měli všichni zdravotníci, kteří pracovali v období od 1. března do 31. května v nemocnicích, obdržet 30.000 korun za měsíc. Na základě jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) byla ale částka snížena na 25.000. Odměny ve výši 10.000 korun na měsíc obdrží nezdravotnický personál v nemocnicích.

"Bude to vyplaceno podle počtu odpracovaných hodin, stejně jako v sociálních službách. Spočítá se, kolik zaměstnanec skutečně odpracoval a na základě těch částek, které vycházejí za odpracovanou hodinu, dostane mimořádnou odměnu," uvedla Žitníková. Žádosti o dotace by se podle ní měly začít přijímat zhruba 5. srpna. Nemocnice si o ně budou žádat přímo na ministerstvu zdravotnictví.

Pro zaměstnance, kteří přímo pečovali o pacienty s onemocněním covid-19, jsou další finanční prostředky vyčleněné v kompenzační vyhlášce, jež platí od 1. července. Tito pracovníci by se tak měli dostat na odměny v původně avizované výši 40.000 korun, řekla Žitníková.

Pracovníkům v sociálních službách vláda schválila odměny za práci v době epidemie už v květnu, podle druhu činnosti a rizika nákazy by měli získat 40.000, 20.000 a 10.000 korun za měsíc. Celkem na to kabinet vyčlenil 5,2 miliardy. Resort zdravotnictví také minulý týden vypsal dotační program na mimořádné odměny pro zdravotníky v sociálních službách.

V zařízeních s karanténou bude odměna činit 235 korun za hodinu, jinde 59 korun za hodinu.