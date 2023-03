Zisk ČEZ loni stoupl na rekordních 80,7 mld. Kč, meziročně přes osminásobek

Praha - Čistý zisk energetické skupiny ČEZ loni stoupl na rekordních 80,7 miliardy z předloňských 9,9 miliardy korun. Významný nárůst podle firmy odráží enormní růst cen v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, rekordní zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a vysokou provozní spolehlivost elektráren ČEZ. Provozní výnosy byly meziročně vyšší o 27 procent, dosáhly 288,5 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) loni meziročně stoupl na víc než dvojnásobek, dosáhl 131,6 miliardy korun. Skupina to dnes oznámila v tiskové zprávě. Výsledky překonaly odhady analytiků. Dosud nejvyšší čistý zisk, 51,9 miliardy korun, měla firma v roce 2009. Podle analytiků ČEZ dosáhl mimořádného výsledku kvůli dopadům války na Ukrajině.

"Dosažený zisk za rok 2022 indikuje rekordní dividendu pro akcionáře. V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky by mezi akcionáře bylo rozděleno 63 miliard korun. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 44 miliard Kč," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Navíc odvede státu, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií, nově zavedenou daň z neočekávaných zisků a odvod z nadměrných tržeb z výroby v celkové výši 30 až 40 miliard korun a dále 26 až 30 miliard korun z titulu běžné daně z příjmů. Celkem tedy ČEZ letos odvede státu více než 100 miliard korun, shrnul Beneš.

Analytici odhadovali čistý zisk kolem 70 miliard korun, výsledky překonaly i listopadovou predikci firmy. "Čistý zisk jednoznačně překonal očekávání investorů," uvedl investiční analytik z portálu Trhy.cz Zdeněk Zaňka. V případě osmdesátiprocentního výplatního poměru, kterou ČEZ naznačuje, by dividenda podle analytika Fio banky Jana Rašky dosáhla 117 korun za akcii, což je dosud nejvíce. Z předloňského zisku ČEZ vyplácí akcionářům dividendu 48 korun za akcii.

Loňský výrazný růst zisku segmentu výroba byl podle firmy způsoben zejména extrémním nárůstem prodejních cen elektřiny a rekordní výrobou jaderných elektráren. Ceny dodávek plynu vzrostly meziročně o 348 procent a ceny dodávek elektřiny o 327 procent. Průměrná cena elektřiny s dodávkou na letošní rok se loni obchodovala za téměř 300 EUR/MWh, zatímco průměrná realizační cena výroby ČEZ s dodáním v loňském roce byla 100 EUR/MWh. Obchodní tým ČEZ vydělal 18 miliard korun, což činí téměř čtvrtinu konsolidovaného čistého zisku firmy za celý loňský rok.

Naopak negativně působil rok energetické krize na prodej. Provozní zisk společnosti ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn domácnostem v ČR, meziročně klesl o 22 procent. Důvodem byl zejména extrémní nárůst pořizovacích cen elektřiny a plynu a vysoké náklady na krytí výkyvů spotřeby zákazníků.

Výroba z jaderných zdrojů dosáhla loni rekordní úrovně 31 terawatthodin (TWh), meziročně o procento více. Výroba z obnovitelných zdrojů meziročně klesla o 13 procent vlivem počasí a poklesu výroby z biomasy z důvodu odstávky v elektrárně v Poříčí. Výroba z uhelných zdrojů v Česku klesla o tři procenta na 15,7 TWh kvůli delším odstávkám elektrárny Ledvice a ukončení provozu elektrárny Mělník 3 v roce 2021. Produkce paroplynové elektrárny Počerady meziročně klesla o 22 procent v důsledku růstu ceny plynu po ruské invazi na Ukrajinu.

Výhled hospodaření pro letošní rok, zahrnující nově zavedená zdanění, zveřejnil ČEZ v únoru. Očekává zisk EBITDA mezi 105 až 125 miliardami korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy 30 až 40 miliardami korun.

Analytici: ČEZ dosáhl mimořádného výsledku kvůli dopadům války na Ukrajině

Skupina ČEZ dosáhla podle analytiků mimořádného hospodářského výsledku za loňský rok zejména kvůli dopadům války na Ukrajině, jež zdražily energie. Vyšší než očekávaná zřejmě bude i dividenda, při výplatním poměru 80 procent z čistého zisku by měla činit 117 korun na akcii, uvedli analytici, které ČTK oslovila. Dříve se očekávalo vyplacení 112 korun na akcii. Zatím nejvyšší dividenda činila 53 korun na akcii ze zisku za rok 2009.

"Loňský zisk energetické společnosti ČEZ překonal očekávání, která již sama o sobě pro něj vyznívala mimořádně příznivě. Akcie společnosti by tak měly při dnešním burzovním obchodování dostat silný růstový impulz a je možné, že pokoří svoji nejvyšší cenu za období od loňského léta," uvedl ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Kolem 09:30 si akcie ČEZ připisovaly kolem procenta a půl, zdražily na 1050 korun.

Akcie společnosti se v posledních týdnech obchodují v pásu 950 až 1060 korun. Konsensus analytiků Bloombergu nyní podle Timura Barotova z BHS stanovuje cílovou cenu společnosti na 954 korun. "Cenu na vyšších hodnotách udržuje vidina rekordní dividendy a potenciální odkup státem, který by mohl nabídnou vyšší než tržní ceny," podotkl.

Za výrazným překonáním historického rekordu z roku 2009, kdy čistý zisk dosáhl 51,9 miliardy korun, může podle analytika portálu Trhy.cz Zdeňka Zaňky jeden hlavní tahoun, a to vyšší ceny energií. Cena, za kterou ČEZ loni prodával elektřinu, byla oproti průměru na MWh v roce 2021 zhruba dvojnásobná. "Čistý zisk jednoznačně překonal očekávání investorů. Stojí za tím zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a přecenění derivátových obchodů, dohromady za 6,5 miliardy korun. Pokud ČEZ dodrží svoji dividendovou politiku, tak můžeme celkem za rok 2022 očekávat výplatu dividend v hodnotě přesahující 60 miliard korun," míní.

Státu, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií, podle analytika XTB Tomáše Cverny připadne téměř dvojnásobek toho, co získal za rok 2021. Podotkl, že skupina loni těžila také z obchodování s komoditami díky rozkolísaným energetickým trhům. "Čistý zisk z této aktivity činil 18 miliard korun. Očekávám však, že výnosy a zisky z tradingu již tak vysoké nelze očekávat kvůli uklidnění situace na trzích," uvedl.

Letos hospodaření skupiny ovlivní regulatorní zásahy v podobě cenových stropů na silovou elektřinu a mimořádné zdanění, tzv. windfall tax. "Mimo jiné se předpokládá že ceny elektřiny se umírní a tyhle faktory pak mohou citelně zasáhnout do hospodaření společnosti," uvedl Barotov. ČEZ odhaduje podle únorové prognózy letošní očištěný čistý zisk na úrovni 30 až 40 miliard korun a provozní zisk před odpisy (EBITDA) 105 až 125 miliard Kč. Podle Barotova jsou tyto údaje kalkulovány s ohledem na nově zavedené daně, větší rozpětí odhadu vyplývá z vysoké nestability cen elektřiny, dodal.