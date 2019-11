Zimola nehodlá opustit ČSSD ani po registraci Změny 2020

České Budějovice - Předseda jihočeské ČSSD Jiří Zimola nehodlá opustit stranu ani přesto, že předseda sociálních demokratů Jan Hamáček řekl, že pokud někdo značcce ČSSD nevěří, měl by se rozhodnout, za koho chce v politice pojovat. Zimola dnes uvedl, že by chtěl v příštích krajských volbách figurovat na kandidátní listině hnutí Změna 2020. Hnutí si nechal spolu s dalšími členy jihočeské ČSSD zaregistrovat.

Zimola se nedomnívá, že by se dopustil něčeho, co by bylo proti sociální demokracii, řekl dnes ČTK. "Nemáme v plánu střílet do nohy ČSSD a ani stranu nějak štěpit. Je to určitá vize, s níž chceme do voleb jít, a vycházíme z modelu, který využil Michal Šmarda," uvedl. Řekl, že Šmarda loni v komunálních volbách v Novém Městě na Moravě jako člen sociální demokracie vedl formaci Lepší Nové Město a stal se starostou. Předseda jihočeské ČSSD dodal, že Změna 2020 se otevře i adeptům z řad nestraníků, kteří prý nechtějí figurovat na kandidátní listině sociální demokracie.

Hamáček: Kdo nevěří ČSSD, ať se rozhodne, za koho chce kandidovat

Pokud někdo nevěří značce ČSSD, měl by se rozhodnout, za koho chce ve volbách i politice vystupovat. V reakci na rozhodnutí předsedy jihočeské ČSSD Jiřího Zimoly kandidovat v příštím roce za nově založené hnutí Změna 2020 to dnes ČTK sdělil předseda strany Jan Hamáček. Strana je podle něj otevřená a počítá s tím, že v některých krajích bude kandidovat společně s nezávislými osobnostmi, vždy ale pod značkou ČSSD.

Hamáček připouští kandidátky v rámci širších koaličních uskupení s nezávislými osobnostmi, se kterými strana sdílí společné hodnoty. Za příklad dal kandidaturu místopředsedy ČSSD Michala Šmardy v posledních komunálních volbách v čele uskupení s názvem Lepší Nové Město. "To může přispět k otevření a posílení ČSSD. Zakládání nových stran a hnutí je však něco jiného. Pokud někdo značce ČSSD nevěří, měl by se rozhodnout, za koho chce ve volbách i v politice bojovat," uvedl Hamáček.

Zimola ČTK řekl, že hnutí se skládá ze členů ČSSD i nestraníků. Sociální demokracii její bývalý místopředseda Zimola opustit nechce. Za Změnu 2020 by mohli kandidovat i někteří další lidé z vedení jihočeské ČSSD. Zimola uvedl, že vychází ze Šmardova modelu. Podle místopředsedy ČSSD Ondřeje Veselého je nicméně model zvolený Zimolou "úplně jiný". "Naše stanovy, stejně jako ostatních stran, neumožňují členům kandidovat za jiný subjekt," napsal ČTK Veselý.

"Pokud se jedná o kandidátku ČSSD s nezávislými osobnostmi, odsouhlasenou předsednictvem ČSSD, tak je to v pořádku. Pokud se jedná o projekt mimo ČSSD, tak je to proti stanovám ČSSD, se všemi důsledky, které z toho plynou," sdělil ČTK statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. Podle stanov ČSSD zaniká členství bez dalších požadavků straníkovi, pokud podá volební kandidátku, která je odlišná od ČSSD, ČSSD ji nespolutvoří, případně pokud ji neschválil příslušný orgán strany.

Šmarda ČTK řekl, že pokud by Zimola postupoval jako on v případě Lepšího Nového Města, byla by to skvělá zpráva. Pokud by Zimolova kandidátka byla na ČSSD nezávislá, tvořila by ve volbách její konkurenci, což není stejný způsob, kterým se v roce 2018 vydala novoměstská ČSSD. "Byla by to chyba, člověk nemůže být sociální demokrat a zároveň kandidovat proti sociální demokracii, to nejde," řekl Šmarda.

Bývalý místopředseda strany a hejtman Martin Netolický řekl, že Zimolův projekt nezná, takže ho nechce komentovat. "My jdeme jinou cestou a jsem přesvědčený, že bude úspěšná," uvedl. ČSSD v Pardubickém kraji tak zřejmě sestaví kandidátku s nově založeným hnutím Sdružení pro kraj. Jeho předsedou je starosta Letohradu Petr Fiala, jenž je jako nestraník krajským zastupitelem za sociální demokraty. Konečné slovo bude mít krajská konference ČSSD, která se sejde 30. listopadu.

Místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová uvedla, že strana má dobrou zkušenost se způsobem, jakým složil kandidátku Šmarda. "Spojení členů ČSSD s nezávislými kandidáty, kteří vyznávají podobné hodnoty, rozhodně není nic špatného," uvedla. Stejně jako Hamáček ale trvá na tom, aby kandidátka byla pod značkou ČSSD. "Zakládání nových stran a hnutí je o něčem jiném. Pokud někdo značce ČSSD nevěří, vždycky může změnit dres. Koneckonců žijeme v demokratické zemi," uvedla Maláčová.