Ideální sněhové podmínky přilákaly 17. ledna 2019 lyžaře do horského střediska Červenohorské sedlo v Jeseníkách, které se nachází v nadmořské výšce 1013 metrů.

Ideální sněhové podmínky přilákaly 17. ledna 2019 lyžaře do horského střediska Červenohorské sedlo v Jeseníkách, které se nachází v nadmořské výšce 1013 metrů. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Lyžařská střediska v Česku hlásí před víkendem ideální podmínky pro sjezdaře. Po vydatném sněžení v minulých dnech je v areálech dostatek sněhu. Rovněž běžecké stopy jsou upravené, běžkaři ale musí být opatrní v lesních úsecích, kde hrozí pády stromů. Dnes pád stromu zastavil lanovku ve skicentru Buková hora, uvázlo na ní kolem 200 lyžařů. V Krkonoších a Jeseníkách musí běžkaři a skialpinisté počítat s omezením na přístupových trasách kvůli nebezpečí pádu lavin. Slibná je i předpověď meteorologů - teploty budou klesat a do pátku na horách připadne sníh.

V Krkonoších jsou sněhové podmínky v lyžařských střediscích ideální. "Podmínky pro lyžování jsou skvělé. Lyžaři se mohou těšit na to nejlepší, co zima může nabídnout," řekl ČTK vedoucí skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. Podobné je to i ve SkiResortu Černá hora - Pec a v Harrachově.

Na své si přijdou také lyžaři v Jeseníkách a v Orlických horách, kde jsou v provozu velké i menší skiareály. V plném provozu jsou jsou i areály v Jizerských horách, kompletně v provozu bude od soboty Ještěd v Liberci, to se povedlo naposledy v předminulé sezoně. Po několika letech budou také v kompletním provozu střediska Ski bižu v Jizerských horách. Ideální podmínky jsou i v lyžařských centrech v Beskydech, dobré podmínky hlásí areály ve Středočeském, Ústeckém, Pardubickém, Zlínském, Jihomoravském kraji a na Vysočině. Po kalamitě jsou opět částečně v provozu hlavní skiareály v Karlovarském kraji.

Běžkaři a skialpinisté, kteří se vydají na hřebeny Krkonoš, musí počítat s omezením na přístupových trasách, které vedou lavinovými katastry. Horská služba tam nedoporučuje vstup. V Krkonoších platí od úterý čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice, znamená to vysoké nebezpečí lavin. V platnosti by měl zůstat i v pátek. Podle horské služby je možné uvolnění laviny již při minimálním zatížení. Lidé by neměli vstupovat na svahy o sklonu vyšším než 25 stupňů. Lavinovými lokalitami jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Čtvrtý stupeň byl v Krkonoších naposledy vyhlášen v únoru 2012.

Správa Krkonošského národního parku vydala také varování před vstupem do lesů, protože pod tíhou sněhu se ulamují vršky stromů. Některé jsou polovyvrácené a mnoho z nich je nahnutých. Hřebenové túry nedoporučuje ani horská služba v Jeseníkách, a to kvůli mlze a silnému větru. V horách platí třetí stupeň lavinového nebezpečí, v týdnu se ve Velkém Kotli uvolnila velká lavina o délce 300 až 400 metrů.

Opatrní by měli být běžkaři i v Jizerských horách, kde se popadané stromy odklízejí od úterý. "I po nárazech větru zůstávají stromy obalené vrstvou těžkého sněhu, ohýbají se a postupně praskají a lámou se. Počasí je sice zatím o něco klidnější, přesto je pohyb na lesních cestách i nadále riskantní a vstup na většinu úseků magistrály stále nedoporučujeme," varuje na svém webu Jizerská o.p.s, která se stará o úpravy Jizerské magistrály. Před pohybem v lesích varuje turisty i horská služba v Beskydech, kde je na lesních cestách hodně polomů. Podle horských záchranářů někdy lidé hodně riskují.

Strom dnes padl na lanovou dráhu ve skicentru Buková hora na Orlickoústecku. Na sedačkové lanovce uvázlo kolem 200 lyžařů. Žádná zranění hlášená nejsou.

Podle předpovědi meteorologů budou venkovní teploty v Česku směrem k víkendu klesat. Od pátku do neděle bude na horách kolem minus pěti stupňů. Do pátečního rána připadne na horách kolem pěti až deseti centimetrů sněhu. Obloha bude většinou polojasná až oblačná.