Zimní sezonu zahájila Rokytnice, Lipno otevřelo další sjezdovky

Zimní sezonu zahájil největší areál Libereckého kraje v Rokytnici

Rokytnice nad Jizerou (Semilsko) - Zimní sezonu dnes zahájilo největší zimní středisko v Libereckém kraji v Rokytnici nad Jizerou. K dispozici má 17 kilometrů sjezdových tratí, dvě čtyřsedačkové lanovky a šest vleků. Kvůli nedostatku sněhu a teplému počasí se zatím pro lyžaře podařilo upravit 1,7 kilometru v areálu Horní Domky. Jezdí obě lanovky a jeden vlek. Další rozšíření provozu plánují v Rokytnici na víkend. ČTK o tom dnes informoval ředitel střediska Vít Pražák.

"S velkým úsilím připravujeme areál na zahájení plnohodnotné sezony a doufáme, že se nám podaří zajistit pro naše návštěvníky co nejlepší lyžařské podmínky. Rádi bychom co nejdříve uvedli do provozu také skiareál Studenov, který je však jako vrchní část sjezdovek na Lysé hoře závislý převážně na přírodním sněhu. S nadějí proto očekáváme další nadílku přírodního sněhu, ale výhledy počasí a klimatické podmínky i pro další zasněžování nejsou moc dobré," dodal Pražák.

Lyžovat se dnes začalo také v nedalekém Harrachově, kde pro lyžaře upravili červenou sjezdovku. Provoz dnes obnovili na libereckém Ještědu. Díky ochlazení se podařilo znovu vysněžit sjezdovku F10 v libereckém Skiareálu Ještěd, na sjezdovce je půl metru sněhu. "Než zprovozníme sjezdovku Skalka a další části areálu, nabízíme lyžařům svezení za ceny vedlejší sezony. Otevření dalších sjezdovek plánujeme na víkend," uvedl ředitel areálu Jakub Hanuš.

V provozu jsou už všechna zimní střediska v Libereckém kraji s výjimkou areálu Obří Sud Javorník nedaleko Liberce. Kvůli nedostatku sněhu je ale zatím provoz omezený. Z bezmála 97 kilometrů sjezdových tratí v kraji je v provozu necelých 20 kilometrů, nejvíc na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách a v krkonošských Vítkovicích.

Upravené jsou i běžecké stopy, skútr znovu projel páteřní trasu Jizerské magistrály z Bedřichova na okruh přes Novou louku, Gregorův kříž, Hřebínek, Točnu, Krásnou Máří, Žďárek, Čihadla, Knajpu, Kůrovec, po Knížecí na Mořinu, přes Promenádní, Smědavu, opět Knajpu, Rozmezí, Kristiánov a přes Novou louku zpět do Bedřichova.

Skiareál Lipno otevřel další dvě sjezdovky

Lyžařský areál Lipno otevřel pro návštěvníky další dvě sjezdovky. Lidé mohou od dneška kromě Jezerní a Spojovací využívat i Dámskou a část Sjezdovky lišáka Foxe. Od 1. ledna navíc středisko zahájí večerní lyžování. ČTK to řekl obchodní a marketingový ředitel Skiareálu Lipno Jiří Falout.

"Mohli jsme také spustit lanovky Promenádní a Střecha. Ty tak doplní stávající lanovku Lipno Express, která už byla v provozu," uvedl Falout. Dodal, že na Lipně se stále lyžuje za mimosezonní ceny.

Lyžařský areál Zadov od pondělka zahájil provoz také na sjezdovkách v Nových Hutích. Na svazích leží přibližně 40 centimetrů sněhu.

Na Šumavě jsou také upraveny první kilometry tras pro běžkaře. Mohou vyrazit například z Kvildy na Prameny Vltavy nebo do stop kolem Modravy.