Zimní pneumatiky proti loňsku zdražily až o 13 procent

Praha - V současnosti nabízené zimní pneumatiky pro osobní auta meziročně zdražily až o 13 procent. Může za to oslabení koruny vůči euru i omezení výroby v mnoha zemích kvůli pandemii koronaviru. Jen v týdnu mezi 11. a 18. říjnem stoupla průměrná cena pneumatik na trhu o šest procent. Vyplývá to z údajů prodejců. Od listopadu přitom začne platit povinnost mít přezuto za zhoršených podmínek.

Zatímco v roce 2018 lidé za sadu pneumatik utratili v průměru 6400 Kč, loni to bylo o 100 Kč více a letos je to již 7200 korun. "Kvůli oslabení koruny vůči euru je nákup pneumatik od zahraničních dodavatelů nákladnější. Ještě 5. března byl kurz 25,3 Kč za euro, dnes je to 27,3 Kč za euro a nelze říci, že by to v nejbližších týdnech mělo zlepšit," podotkl ředitel e-shopu Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier.

Obchodník, který se dobře předzásobil má podle Schwangmaiera skladem dostatek zboží na pokrytí asi 60 procent prodejů. Zbylých 40 procent ale v průběhu sezóny doplňuje dle potřeby od výrobce nebo dodavatele. Dodavatelé však letos nemají k dispozici dostatek pneumatik a pokud ano, tak za vyšší cenu než obvykle. Předzásobených prodejců je přitom kvůli nejisté situaci letos méně než jindy.

Nedostatek pneu se týká pouze některých rozměrů, většinou však těch, které obouvá nejvíce českých řidičů, tedy například 205/55 R16 a 195/65 R15. Řada prodejců proto musí některé značky nahrazovat.

Podle Schwangmaiera byl už na jaře pozorovatelný výrazný přeliv zákazníků z kamenných prodejen do e-shopů a zimní sezóna přezouvání tento trend ještě umocnila. To však klade vysoké nároky na dopravce, kteří řeší v době vládních omezení více objednávek než kdy dřív. "Kdo bude s nákupem váhat, tomu může dorazit zboží místo následujícího dne i s několikadenním zpožděním. S tím, jak se pomalu přibližuje vánoční špička, se bude totiž situace ještě zhoršovat," dodal Schwangmaier.

Dopravci se vedle nárůstu přeprav potýkají s uzavřením některých výdejních míst. Například GLS eviduje přes 11 procent zavřených ParcelShopů. Zboží z nich rozváží přímo na adresy zákazníků. U zásilek adresovaných do uzavřených firem a obchodů po neúspěšném pokusu o doručení balík vrací odesílateli.

V pneuservisech se aktuálně prodloužila čekací doba i na více než týden. "Horší budou větší města, kde velké servisy dodržují přísnější bezpečnostní opatření. Řada z nich interiér auta desinfikuje ozónem, což výrazně prodlužuje přezutí a zároveň zvyšuje náklady. Navíc kvůli opatření na počet lidí na provozovně budou objednací lhůty mnohem delší než obvykle," uvedl ředitel společnosti Driveto Adam Szabó.

Řidiči musí mít přezuto na zimní pneu od listopadu do konce března za zhoršených povětrnostních podmínek nebo vyžaduje-li to dopravní značka. Obecně se doporučuje s ohledem na jízdní vlastnosti přezouvat, pokud venkovní teplota trvale klesne pod sedm stupňů.