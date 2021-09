Zimní pneu zdražily o šest procent, je nedostatek surovin a dražší doprava

Praha - Cena zimních pneumatik se meziročně zvýšila průměrně zhruba o šest procent. Důvodem je zejména nedostatek výrobních surovin a drahá námořní kontejnerová doprava. Za sadu zimních pneumatik si tak letos řidiči připlatí v průměru téměř 500 Kč. Přes vyšší ceny poptávka roste a v polovině září se prodalo o 60 procent více pneu než před rokem a o čtvrtinu více než v roce 2019. Vyplývá to z údajů serveru Pneumatiky.cz.

Zdražování se týká všech výrobců, ale nejvíce podle ředitele Pneumatiky.cz Vojtěcha Schwangmaiera opět zdraží některé značky pneumatik z Číny. Dražší dopravou tak tyto pneumatiky postupně ztrácí svou hlavní konkurenční výhodu. Už na jaře řada čínských pneu nebyla schopna cenově konkurovat v ekonomické třídě evropským značkám, a prodejcům se proto nevyplatilo pneumatiky z Asie dovážet.

Navzdory zdražení však lze podle Schwangmaiera očekávat vyšší zájem o zimní pneumatiky než v minulém roce. "Byť se ani letos při cestování v zimě některým omezením pravděpodobně nevyhneme, zatím to vypadá, že řidiči konečně vyrazí i na hory. To přirozeně podpoří zájem o nové zimní pneu," řekl ČTK. To by mohlo znamenat horší dostupnost některých rozměrů v hlavní sezóně přezouvání, tedy především v druhé polovině října a první polovině listopadu.

Posilují prémiové značky. Jejich podíl v prodejích letos stoupl o čtyři procentní body na 38 procent. Naopak ekonomické pneu sedm procentních bodů ztratily a jejich podíl klesl na 47 procent. Řidiči se tak po epidemii koronaviru vrací k běžnému chování a častěji volí bezpečnější pneu, za které více utratí.

Nejoblíbenější značkou zimních pneumatik je tradičně český Barum, na kterou minulou zimní sezónu přezouvalo 20 procent řidičů. Ve střední třídě má na trhu zimních pneumatik nejsilnější pozici jihokorejský výrobce Hankook a v prémiové třídě jsou nejoblíbenější finský Nokian a německý Continental.

Zájem o celoroční pneumatiky vzrostl za pět let o 151 procent na 6,8 procenta. Jako nejčastější důvody pro nákup celoročních pneumatik uvedlo 34 procent řidičů pohodli, kdy nemusí přezouvat na druhou sadu. Dalších 27 procent řidičů volí celoroční pneumatiky kvůli úspoře za druhou sadu a podle 22 procent jsou zimy v posledních letech mírnější.