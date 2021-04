Zimní olympiáda dětí a mládeže bude v lednu 2023 v hradeckém kraji

Hradec Králové - Olympiáda dětí a mládeže (ODM) v roce 2023 bude v Královéhradeckém kraji. Centrem akce, která se uskuteční 22. až 27. ledna 2023 bude krkonošské středisko Špindlerův Mlýn. Závaznou přihlášku kraje potvrdil Výkonný výbor Českého olympijského výboru. ČTK to sdělili zástupci Českého olympijského výboru. Královéhradecký kraj se ujme hostitelské role v historii dětských olympiád podruhé.

"Těší mě, že Královéhradecký kraj může v roce 2023 nabídnout sportovním talentům z celé republiky skvělé zázemí zimních středisek Špindlerova Mlýna a Vrchlabí i sportovišť v Trutnově a Nové Pace. Uděláme maximum pro to, aby organizace her proběhla ke spokojenosti všech účastníků,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

Zahajovací ceremoniál se slavnostním nástupem a zapálením ohně bude na zimním stadionu v ČPP aréně v Hradci Králové. Královéhradecký kraj tak přivítá výpravy mladých sportovců a sportovkyň ze 14 krajů ČR.

Zimní olympijské hry počítají se zařazením několika sportů, a to alpské lyžování, běžecké lyžování, biatlon, krasobruslení, lední hokej, lyžařský orientační běh, skicross, snowboarding a šachy. Záměrem Královéhradeckého kraje je zařadit do programu ODM paralympijskou disciplínu, která by byla plnohodnotnou součástí bodovaných výsledků jednotlivých krajských výprav. "Chceme dětem ukázat, že i s handicapem je možné dosáhnout významných sportovních úspěchů," uvedl náměstek hejtmana pro sport Arnošt Štěpánek (Piráti).

Královéhradecký kraj chce zajistit financování akce v roce 2022 a 2023 z vlastních zdrojů, z finančních prostředků Národní sportovní agentury, příspěvku Českého olympijského výboru a ostatních krajů. Zástupci kraje odhadli celkový rozpočet akce zhruba na 30 milionů korun.

Kraj vybíral mezi středisky v Krkonoších a Orlických horách. Mezi důležité hledisko při výběru vhodné lokality patřila co nejjednodušší organizace her, včetně sportovního zázemí, dopravní dostupnosti a ubytovacích kapacit. Pro krajské výpravy sportovců a trenérů je potřeba téměř 1000 lůžek v lyžařském areálu nebo v jeho blízkosti. Špindlerův Mlýn má zkušenosti s pořádáním velkých sportovních akcí z minulých let.

Zimní Olympiáda dětí a mládeže se měla původně uskutečnit v roce 2022, ale kvůli pandemii koronaviru byl přesunut celý olympijský cyklus. Letní ODM se uskuteční v červnu 2022 v Olomouckém kraji. První Olympiáda dětí a mládeže se uskutečnila v roce 2003 v Pardubickém kraji.