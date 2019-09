Zimbabwe se státním pohřbem loučí s exprezidentem Mugabem

Harare - Zimbabwe se dnes loučí s někdejším dlouholetým autoritářským prezidentem Robertem Mugabem, státního pohřbu se účastní mimo jiné prezidenti Jihoafrické republiky a Keni Cyril Ramaphosa a Uhuru Kenyatta. Rakev bude uložena ve svatyni hrdinů boje za nezávislost v hlavním městě Harare za zhruba měsíc, až bude dokončeno nové mauzoleum. Mugabe zemřel před týdnem ve věku 95 let.

"Odložme dnes naše neshody a spojme se, jak si pamatujeme z minulosti a jak nahlížíme do budoucnosti, jako jeden hrdý, nezávislý a svobodný národ," napsal dnes na twitteru nynější zimbabwský prezident Emmerson Mnangagwa.

Mugabe vládl v Zimbabwe od získání nezávislosti na Británii v roce 1980 pevnou rukou jako premiér či prezident až do chvíle, kdy v roce 2017 pod tlakem armády rezignoval. Zanechal po sobě zemi s rozvrácenou ekonomikou, kterou sužuje vysoká nezaměstnanost, hyperinflace i nedostatek potravin.

Prezident Rovníkové Guineje Theodore Obiang Nguem, který je u moci od roku 1979, Mugabeho označil za vůdce, který nemá v Africe srovnání. "Obyvatelé Zimbabwe budou navždy vděční, že bílým sebral půdu a dal ji svému lidu," uvedl Nguem, který tak připomněl jeho souhlas se zábory farem bělošských farmářů v zemi.

Pohřbu předcházel spor mezi vládou a rodinou. Pozůstalí totiž chtěli, aby byla rakev pohřbena v rodné vesnici v okrese Zvimba, vláda naopak jako na místě posledního odpočinku trvala na hararském Poli národních hrdinů. Po vypjatých prohlášeních nakonec rodina v pátek souhlasila s pohřbem v národní svatyni s tím, že po dnešním státním pohřbu bude podle portálu Eyewitness News rakev převezena do Zvimby k vystavení a následně prozatímně uschována pro pozdější uložení do země v Harare. To je plánováno za zhruba měsíc po dokončení Mugabeho mauzolena. Původně na neděli ohlášený akt uložení rakve se tak neuskuteční.

Dnešní státní obřad se koná na národním stadionu v Harare, který dokáže pojmout až 60.000 lidí. Ze zveřejněných snímků a z televizních záběrů je patrné, že kapacita stadionu nebyla zdaleka naplněna.

BBC uvedla, že ne všichni obyvatelé země, která se potýká s velkými hospodářskými problémy, se chtějí s bývalým prezidentem rozloučit. "Jsme šťastnější, když je teď po smrti. Tak proč bych měla jít na jeho pohřeb?" citovala agentura AFP jednu z obyvatelek metropole. "Už o něm nechceme slyšet. Byl příčinou našich problémů," dodal.