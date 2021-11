Zima: Zeman by měl zůstat v nemocnici, jmenovat Fialu v Lánech by mohl

Praha - Prezident Miloš Zeman by měl zůstat v péči Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), aby nabral síly, řekl České televizi šéf jeho lékařského konzilia Tomáš Zima. Připustil, že Zeman by mohl nakrátko opustit nemocnici, aby jmenoval Petra Fialu (ODS) premiérem. Jmenování Fialy předsedou vlády by se podle něj i Zemana mělo odehrát 26. listopadu na zámku v Lánech.

Zima uvedl, že o prezidentově zdravotním stavu mluvil s dalším členem konzilia, Zemanovým ošetřujícím lékařem a ředitelem ÚVN Miroslavem Zavoralem. "My se domníváme, že pan prezident by ještě hospitalizaci potřeboval," řekl. Pokud bude Zemanův stav stabilizovaný, je možné podle Zimy mít propustku na den nebo na odpoledne do domácí péče. "Jestli to bude v Lánech nebo na Pražském hradě, třeba k některým ceremoniálním úkonům, je to samozřejmě možné," dodal.