Zima v Klementinu patřila k těm teplejším, v průměru bylo 2,6 st.

Praha - Uplynulá zima patřila v pražském Klementinu mezi 15 procent nejteplejších od roku 1775, kdy se tam začala soustavně měřit teplota. Průměrná teplota od loňského 1. prosince do letošního 28. února byla 2,6 stupně Celsia. Proti rekordně teplé zimě na přelomu let roku 2006 a 2007 je to ale o 3,2 stupně méně. Poslední zimní měsíc byl letos teplotně normální, ale za posledních osm únorů byl druhý nejchladnější po únoru 2018. Na svém webu to uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Letošní meteorologická zima se zařadila se svou průměrnou teplotou na 31. až 32. místo z 246 zim, které se v Klementinu dosud sledovaly. Zatím nejteplejší zima v Klementinu z roku 2006/2007 měla průměrnou teplotu 5,8 stupně, druhá nejteplejší byla loňská zima s průměrem 5,1 stupně a třetí skončila zima 2015/2016 s 4,9 stupně Celsia. Naopak nejchladněji bylo v zimě na přelomu let 1829 a 1830, průměrná teplota tehdy byla minus 6,1 stupně.

V samotném únoru byla v Klementinu průměrná měsíční teplota 1,4 stupně a měsíc se tak umístil na 110. až 117. místě. Asi 44 procent únorů bylo teplejších a 53 procent únorů teplejších než letošní, sedm únorů mělo stejnou průměrnou teplotu jako letošní, uvedli meteorologové.

Nejteplejší by podle nich loňský únor, kdy zaznamenali průměrnou teplotu 6,9 stupně Celsia. Následoval únor 1990 s průměrnou teplotou 6,5 stupně a únor 1995 s průměrem 6,3 stupně. Největší zima byla v Klementinu z 247 dosavadních únorů v roce 1929, kdy teplota v průměru spadla na minus 11 stupňů. "To je, stručně řečeno, průměrná měsíční teplota, kterou si vůbec neumíme představit," uvedli meteorologové.

Letos v únoru byl podle nich největší mráz 10. února, průměrná teplota v tento den činila minus 7,9 stupně. Naopak nejteplejší byl třetí únorový den s průměrem devět stupňů nad nulou.

Vůbec nejvyšší průměrnou únorovou teplotu meteorologové zaznamenali 23. února 1903, a to 13,9 stupně. Nejníže, na minus 21,9 stupně, spadla rtuť teploměru 9. února 1956.