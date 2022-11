Zima ohrozí životy a psychiku milionů Ukrajinců, řekl Kluge z WHO

Kyjev - Letošní zima ohrozí životy milionů lidí žijících na Ukrajině a bude zkouškou tamního zdravotního systému, varoval dnes šéf evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Hans Kluge. Deseti milionům Ukrajinců, tedy čtvrtině obyvatelstva, hrozí podle něj psychologické obtíže, zejména kvůli trvalému vystavení stresu, úzkostem, depresím nebo posttraumatickému syndromu. Klugeho dnešní tiskovou konferenci WHO vysílala živě na internetu.

Ukrajina, která se už devátý měsíc brání ruské agresi, musí řešit zejména problémy s dodávkami tepla a elektřiny. Proud je nezbytný pro provoz přístrojů na jednotkách intenzivní péče, pro inkubátory nebo pro skladování krve, upozornil Kluge.

"WHO dosud prověřila 703 útoků na zdravotnická zařízení, ke kterým došlo od začátku války před devíti měsíci. Je to porušením mezinárodního humanitárního práva a válečného práva," řekl Kluge na tiskové konferenci v Kyjevě, kde se potkal s členy ukrajinské vlády.

Podle Klugeho je bez elektřiny čtvrtina Ukrajinců, což je vede k používání alternativních zdrojů tepla, včetně uhlí nebo naftových generátorů. To s sebou přináší zdravotní rizika, včetně vystavení toxickým látkám, které jsou škodlivé pro děti, starší lidi a osoby s dýchacími a kardiovaskulárními chorobami, a hrozí také náhodné popáleniny a zranění, varoval Kluge.

Vedle hrozeb bezprostředně způsobených válkou jsou na Ukrajině i stejná zdravotní rizika jako jinde v Evropě, včetně pandemie covidu-19 nebo sezónní chřipky. Ve válkou zmítané zemi ale jejich léčbu komplikuje nízká proočkovanost i nedostupnost léků. Šéf evropské WHO proto vyzval k rychlému zřízení humanitárních koridorů, kterými by bylo možné dopravit na Ukrajinu vše potřebné a to zejména do nedávno od ruské okupace osvobozených území, kde je situace ještě horší než v jiných částech země.

Kluge je letos na Ukrajině už počtvrté. V projevu poděkoval ukrajinským lékařům, sestrám a ostatním zdravotníkům za jejich hrdinství. Za podporu veřejnosti ocenil ukrajinskou první dámu Olenu Zelenskou.