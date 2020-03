Zima byla v Klementinu druhá nejteplejší od roku 1775

Praha - Uplynulá zima byla v pražském Klementinu druhá nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. S průměrnou teplotou 5,1 stupně Celsia se zařadila za rekordní zimu 2006/2007. Únor ale rekord pokořil, s průměrnou teplotou 6,9 stupně Celsia odsunul na druhé místo únor roku 1990, kdy průměrná teplota dosáhla 6,5 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na webu. Výsledky měření za celou zemi by měly být podle informací na meteorologickém facebooku v pondělí.

Meteorologická zima, která začala 1. prosince 2019 a skončila 29. února 2020, patří podle meteorologů mezi jedno procento nejteplejších zim. Větší teplo naměřili pouze v zimě 2006/2007, a to 5,8 stupně Celsia. Na třetí místo se odsunula zima 2015/16 s průměrnou teplotou 4,9 stupně. Naopak nejchladnější zima od roku 1775 byla na přelomu let 1829 a 1830 s průměrnou teplotou minus 6,1 stupně.

Odborníci z evropské služby Copernicus v pátek uvedli, že v Evropě byla uplynulá zima nejteplejší od počátku měření v roce 1981. Průměrná teplota překonala dosavadní rekord zimy z přelomu let 2015 a 2016 o téměř 1,4 stupně Celsia.

Samotný únor byl podle českých meteorologů nejteplejší od roku 1775. Předstihl i velmi teplé únory z let 1990, 1995, 2002, 1998 a 2007. Nejvyšší průměrná denní teplota byla letos v únoru naměřena 23. února, a to 12,3 stupně. Největší únorové teplo Klementinum za 246 let naměřilo 23. února 1903, kdy rtuť teploměru vystoupila na 13,9 stupně Celsia. "Do této hodnoty tedy letos moc nechybělo," poznamenali meteorologové. Naopak nejchladnější den letošního února byla středa pátého, kdy průměrná teplota činila 2,6 stupně. Nejchladnější únorový den od roku 1775 připadá na 9. února 1956 s minus 21,9 stupně Celsia.

Meteorologové poskytnou podrobný článek o letošním únoru a uplynulé zimě za celou zemi v pondělí. Prozatím upozornili na to, že únor byl poměrně bohatý na srážky. Průměr podle prvotních údajů činil 87,5 milimetru, což bylo 227 procent normálu. Na Labské boudě, Dvoračkách a v Peci pod Sněžkou podle nich spadlo v únoru přes 300 milimetrů srážek. "Takto vysoký únorový srážkový úhrn není zcela běžný," poznamenali. Více než 300 milimetrů srážek zaznamenaly stanice ještě v letech 2002, 1970 a 1946.

Předchozí měsíc leden byl na srážky naopak chudý, od roku 1961 bylo v Česku jen šest let s nižším nebo stejným množstvím srážek. Sucho v Česku navíc trvá posledních pět let.

Nejteplejší zimy podle měření pražského Klementina od roku 1775

Pořadí Zima v letech Průměrná teplota 1. 2006/2007 5,8 2. 2019/2020 5,1 3. 2015/2016 4,9 4. 1795/1796 4,3 5. 1793/1794 4,1 6. - 8. 1974/1975 4,0 6. - 8. 1997/1998 4,0 6. - 8. 2007/2008 4,0

Zdroj: ČHMÚ

Nejteplejší únory podle měření pražského Klementina od roku 1775

Pořadí Únor v roce Průměrná měsíční teplota 1. 2020 6,9 2. 1990 6,5 3. 1995 6,3 4. 2002 6,1 5. 1998 6,0 6. 2007 5,9

Zdroj: ČHMÚ