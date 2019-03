Praha - Uplynulá zima byla podle meteorologů bohatá na srážky a čtvrtá nejteplejší za posledních deset let. Během prosince, ledna a února spadlo na území republiky o čtvrtinu víc srážek, než bývá v tomto období obvyklé. Na doplnění deficitu zásob zejména podzemních vod to ale nestačilo. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval v tiskové zprávě.

Průměrná teplota vzduchu během meteorologické zimy 2018/2019 dosáhla 0,4 stupně Celsia, což je o 1,7 stupně víc než normál z let 1981 až 2010. Teplé měsíce byly prosinec a únor, zatímco leden hodnotí meteorologové jako teplotně normální.

Nejteplejším dnem letošní zimy byl 28. únor, kdy celostátní průměrná teplota vyšplhala na 7,7 stupně. V tento den maximální denní teplota vzduchu na některých stanicích přesahovala 18 stupňů. Naopak nejchladněji bylo 22. ledna s průměrnou teplotou minus 8,1 stupně.

Nejteplejší zima za posledních deset let byla v letech 2015/2016, kdy průměrná teplota 1,8 stupně byla o 3,1 stupně vyšší než dlouhodobý průměr. "Naopak nejchladnější zimy v posledních deseti letech byly zimy 2009/2010 a 2010/2011 s průměrnou teplotou minus 2,6 a minus 2,7 stupně Celsia," uvedli meteorologové.

Uplynulá zima byla bohatá na sníh, nadprůměrné množství srážek spadlo v prosinci a lednu. Srážek bylo o čtvrtinu více, než představuje normál z let 1981 až 2010. V posledních deseti letech byly zaznamenány jen dvě vlhčí zimy než ta poslední, a to zima 2011/2012 a 2012/2013. Naopak nejméně srážek spadlo v sezoně 2013/2014.

"Bohužel ani na sníh poměrně bohaté zimní období 2018/2019 nedokázalo deficit zásob vod, zejména v podzemních vodách, zcela doplnit. Celkové množství sněhu bylo sice nadprůměrné, ale zejména díky velkým sněhovým zásobám v horských oblastech. V nižších nadmořských výškách se sněhové zásoby vytvořily jen přechodně a v omezené míře. Nestačilo to však k dostatečnému doplnění zásob podzemních vod zejména na jižní a střední Moravě a v Polabí," uvedl hydrolog ČHMÚ Jan Daňhelka. "Bohužel jsou tak vytvořeny předpoklady, aby v případě podprůměrných srážek v následujících týdnech vývoj směřoval ke vzniku sucha i v jarním období roku 2019," dodal.

V pražském Klementinu, kde se počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775, byla průměrná teplota poslední zimy 3,6 stupně. Představuje to odchylku plus 3,3 stupně Celsia od dlouhodobého průměru let 1775 až 2014. "Tato zima se svojí průměrnou teplotou zařadila na 13. až 15. místo z 244 dosavadních zim od roku 1775, a patří tedy mezi deset procent nejteplejších zim za toto období," konstatoval meteorolog Pavel Jůza. Nejteplejší zimu zaznamenali v Klementinu v sezoně 2006/2007 s průměrnou teplotou 5,8 stupně. Nejchladnější zima panovala na této stanici v historickém centru Prahy v letech 1829-1830, kdy naměřili průměrnou teplotu minus 6,1 stupně.