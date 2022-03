Zima 2021/22 byla v centru Prahy čtvrtá nejteplejší od roku 1775

Praha - Letošní meteorologická zima v pražském Klementinu byla čtvrtá nejteplejší od roku 1775. Průměrná teplota od začátku prosince do konce února v centru Prahy byla 4,6 stupně Celsia. Zařadila se tak mezi dvě procenta nejteplejších zim za posledních 247 let, uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Neobvykle teplý byl také letošní únor.

Jako meteorologická zima se označuje období od 1. prosince do konce února. Průměrná teplota v zimě 2021/22 v Klementinu přesáhla 4,5 stupně Celsia. Byla tak o 2,3 stupně teplejší než referenční hodnota vypočítávaná na základě dat z let 1991 až 2020. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem z let 1775 až 2014 byla zima tentokrát teplejší dokonce o 4,3 stupně Celsia.

Zatím nejteplejší meteorologickou zimu s průměrnou teplotou 5,8 stupně zaznamenali v Klementinu na přelomu let 2006 a 2007. Druhá nejteplejší byla zima 2019/2020 s průměrnou teplotou 5,1 stupně a třetí zima 2015/16 s průměrnou teplotou 4,9 stupně. Na čtvrtém místě žebříčku se umístila letošní zima s průměrem 4,6 stupně Celsia

Naopak nejstudenější zimu za posledních 247 let naměřili meteorologové v centru Prahy na přelomu let 1829 a 1830. Průměrná teplota tehdy klesla na minus 6,1 stupně Celsia.

K nezvykle teplé zimě letos přispěl i únor. Průměrná teplota se ve druhém kalendářním měsíci dostala na 6,2 stupně Celsia. "Únor 2022 se umístil na čtvrtém místě z 248 dosavadních únorů od roku 1775, což znamená, že se vejde mezi dvě procenta nejteplejších únorů za dobu měření," zhodnotil meteorolog Pavel Jůza.

Vůbec nejteplejší únor naměřili v Klementinu předloni. Průměrná měsíční teplota se tehdy vyšplhala na téměř sedm stupňů. Na druhém místě byl únor 1990 s průměrnou teplotou 6,5 stupně a třetí únor 1995 s průměrnou teplotou 6,3 stupně Celsia. Naopak nejchladnější únor od roku 1775 zažili lidé v centru Prahy v roce 1929 s průměrnou teplotou minus 11 stupňů.

Oproti normálu z let 1991 až 2020 bylo letos v únoru o 3,5 stupně tepleji. Odchylka od dlouhodobého průměru z let 1775 až 2014 byla plus 5,5 stupně.