Praha - Osminásobný držitel ceny Grammy Ziggy Marley přiveze 31. července do pražského Divadla Archa jamajské reggae. Umělec je nejstarším synem legendárního hudebníka Boba Marleyho. V Praze vystoupí poprvé. Loni byl jednou z hvězd festivalu Colours of Ostrava. ČTK o tom informoval mluvčí představení Jiří Sedlák.

V Praze Marley představí mimo jiné své poslední album Rebellion Rises, které bylo nominováno na Grammy. Albem umělec apeluje na pospolitost, aktivismus a lásku. "Veškerá rebelie má počátek v lidské mysli, v melodii a v hudbě. Rebelie je vědomí. Jakmile si uvědomíme její potenciál a naše vlastní uvědomění se začne šířit, vyrosteme i my samotní," sdělil poselství alba Marley v tiskové zprávě.

David Nesta Marley, přezdívaný Ziggy, představuje podle Sedláka komplexního umělce. V jeho katalogu je album, ilustrovaná kniha pro děti, kuchařka i komiks. Souběžně s hudbou jde Ziggyho filantropie. Věnuje se především pomoci dětem v chudých oblastech. "Už jako malý se motal okolo otcových The Wailers, po jeho smrti založil se sourozenci úspěšnou skupinu The Melody Makers a v roce 2003 se pustil do sólové kariéry," uvedl Sedlák.

Ziggy Marley se poprvé v Česku představil v roce 2018 na mezinárodním festivalu Colours of Ostrava. Další z potomků legendy jamajské reggae Boba Marleyho hudebník a producent Ky-Mani Marley vystoupil v pražském Lucerna Music Baru v roce 2013. Druhý nejstarší syn muzikant a producent Stephen Marley měl v Česku vystoupení roku 2012.