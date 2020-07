Židovský hřbitov v Holešově znovu uklízejí dobrovolníci

Holešov (Kroměřížsko) - Dobrovolníci dnes začali uklízet židovský hřbitov v Holešově na Kroměřížsku. Pomohou i s organizací festivalu židovské kultury, který ve městě začne v úterý. V Holešově kdysi působila jedna z největších židovských obcí na Moravě. Zdejší židovský hřbitov letos čistí sedm dobrovolníků ve věku 18 až 67 let, řekl dnes ČTK a Českému rozhlasu správce holešovské Šachovy synagogy Vratislav Brázdil, který na práce dohlíží.

Fotogalerie

Dobrovolníci hřbitov uklízejí třináctým rokem. Zatímco v minulých ročnících mezi nimi výrazně převažovali lidé ze zahraničí, tentokrát všichni účastníci vzhledem k epidemiologické situaci a souvisejícím opatřením přijeli z tuzemska. "Prioritou je především likvidovat křoviny mezi náhrobky, které tady různě jsou, hlavně u zdi. A potom na zdi je hodně popínavých rostlin, břečťany, psí víno, takže to by se všecko mělo odstranit. Takhle to chce i majitel Židovská obec Brno," uvedl Brázdil.

Nejstarším účastníkem takzvaného workcampu je Mike Wolk, který sice pochází z Jižní Karolíny ve Spojených státech amerických, ale už několik let žije v Praze. Jeho otec byl židovského původu. "I když už jsem v důchodu, cítím, že bych měl udělat něco pro tuto zemi. Měl jsem deset let farmu, takže tahle práce je pro mě jednoduchá," uvedl Wolk.

Ze Žďáru nad Sázavou přijela holešovský židovský hřbitov zvelebovat jednadvacetiletá Aneta Leskourová. Dobrovolnické práci, která měla souvislost s židovskou historií, už se v minulých letech věnovala v Polsku a Německu. "Zajímalo mě vždycky číst příběhy z druhé světové války. Židovské hřbitovy se mi líbí svou atmosférou. Holešov jsem ale moc neznala, předtím jsem tu nebyla," řekl Leskourová. Workcamp vnímá i jako možnost setkat se s lidmi, kteří jsou ochotní dělat něco pro ostatní.

Na hřbitově budou dobrovolníci pracovat do konce příštího týdne. Tradičně je čekají také výlety po okolí, pomohou i s organizací 20. ročníku festivalu židovské kultury Ha-Makom. Akce připomíná bohatou historii někdejší židovské komunity, která v Holešově existovala od 15. století. Ještě v 19. století žilo v Holešově 1700 Židů. Za druhé světové války komunitu ale zničili nacisté. Židovská menšina však po sobě ve městě zanechala několik kulturních památek, nejvýznamnější jsou Šachova synagoga s unikátní výzdobou a právě židovský hřbitov asi s 1500 náhrobky.