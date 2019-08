Zídek starší bude jako první Čech uveden do Síně slávy FIBA

Peking - Jako první Čech v historii bude v pátek v Pekingu uveden do basketbalové Síně slávy FIBA Jiří "Andrej" Zídek. Pětasedmdesátiletý legendární pivot se ceremoniálu den před startem mistrovství světa v Číně nezúčastní a zastoupí jej jeho nejstarší syn. Oceněna bude také slovenská trenérka žen USK Praha Natália Hejková.

Vedle Zídka vstoupí mezi legendy v hráčské kategorii Janeth Arcainová z Brazílie, in memoriam Margo Dydeková z Polska, Atanas Golomejev z Bulharska, slavný Američan Alonzo Mourning, Fabricio Oberto z Argentiny, Jose "Piculin" Ortiz z Portorika a Muhsin Mizat Vardá z Egypta. Mezi trenéry budou s Hejkovou oceněni Bogdan Tanjevič z Černé Hory a posmrtně Mou Cuo-jün z Číny.

"Je to obrovské ocenění pro basketbalistu. Asi je to největší, čeho jsem mohl dosáhnout. Těší mě, že si vzpomněli i na generaci už dávno minulou. Vždyť to bylo vlastně v 60. a 70. letech, kdy jsme sbírali úspěchy po Evropě, byli na světových šampionátech a na olympiádě," řekl Zídek na konci března, kdy mezinárodní federace FIBA jména nových členů Síně slávy zveřejnila.

Zídek získal s československou reprezentací stříbro a bronz na mistrovství Evropy. Se Slavií VŠ Praha byl sedmkrát mistrem ligy a v roce 1965 hrál finále Poháru mistrů evropských zemí. V roce 2001 byl vyhlášen československým basketbalistou 20. století.

Zídek startoval na šesti evropských a dvou světových šampionátech, v roce 1972 dosáhl s týmem na olympiádě v Mnichově na osmé místo. Dvakrát byl zvolen nejlepším československým basketbalistou a drží ligový střelecký rekord.

Pětašedesátiletá Hejková slavila pět euroligových titulů, v roce 2015 se jí to povedlo se ZVVZ USK Praha.