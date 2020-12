Zidane: Rezignovat nebudu, těžké časy tu pro Real byly a budou

Kyjev - Trenér Realu Madrid Zinédine Zidane po porážce 0:2 v úterním zápase Ligy mistrů se Šachtarem Doněck nepomýšlí na rezignaci. Osmačtyřicetiletý francouzský kouč na tiskové konferenci po zápase v Kyjevě čelil otázce, zda o tom po třech prohrách z posledních pěti zápasů neuvažuje, odstoupit ale odmítá. Věří totiž, že se situace brzy otočí k lepšímu a že jeho tým postoupí do osmifinále soutěže.

"Neodstoupím, vůbec o tom neuvažuji, budu na lavičce pokračovat. V minulosti tu byly pro Real těžké časy a vždy tu budou. Jsou tu teď špatné výsledky, ale musíme pokračovat. Víme, že nám zbývá ještě jeden zápas a ten musíme vyhrát," řekl Zidane s poukazem na závěrečný duel ve skupině, který Real odehraje příští středu proti Mönchengladbachu.

Pokud nechce spoléhat na výhru Interu Milán v zápase se Šachtarem, musí "Bílý balet" vyhrát. Za posledních 23 let se přitom nestalo, že by Real ve vyřazovací části soutěže chyběl. "Už teď přemýšlím o tom, jak ten poslední zápas zvládneme. Ten se Šachtarem jsme znovu prohráli a nezbývá nám nic jiného, než se z něj poučit," doplnil Zidane, který v letech 2016 až 2018 dovedl Real ke třem triumfům v Lize mistrů v řadě.

Real prohrál se Šachtarem v tomto ročníku soutěže i podruhé, v říjnu mu v Madridu podlehl 2:3. Zidane si ale nemyslí, že by to bylo dáno stylem hry soupeře. "V první poločase jsme byli velmi dobří, zasloužili jsme si otevřít skóre. To by všechno změnilo, jejich gól nás ale zničil. Měli jsme dvě nebo tři šance na vyrovnání, ale nechtělo nám to tam spadnout," litoval kouč Realu.

Díky výhře Interu 3:2 ve večerním zápase na hřišti Mönchengladbachu ale má Real opět svůj osud ve vlastních rukou. "Jsem optimista. Je to pro nás obtížná doba, ale musíme čerpat z naší povahy a hrdosti. Nezasloužili jsme si prohrát. Nyní je čas věřit v osud a doma proti Mönchengladbachu vyhrát," řekl Zidane.

"Mám sílu dát do posledního zápasu skupiny všechno a stejně tak i moji hráči. Je třeba zvednout hlavu a myslet na další zápas. Když máte špatné období, nezbývá nic jiného, ??než jít dál a příště se pokusit vyhrát," dodal kouč Realu.