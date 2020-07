Zidane měl z titulu Realu větší radost než z výhry v Lize mistrů

Madrid - Po třech letech dovedl kouč Zinédine Zidane fotbalisty Realu Madrid k zisku španělského titulu. Celkově 34. ligové prvenství v klubové historii zpečetil "Bílý balet" výhrou 2:1 nad Villarrealem ve čtvrtečním 37. kole. Přestože Zidane v roli trenéra s Realem v letech 2016 až 2018 třikrát za sebou opanoval Ligu mistrů, tento titul pro něj znamená víc.

"Je to báječný pocit, protože to, co hráči dokázali, je úchvatné. Nedokážu slovy popsat, jak se teď cítím. Liga mistrů je Liga mistrů, ale tenhle titul mě činí ještě šťastnějším, protože je to hlavně o La Lize," citoval Zidanea deník Marca.

"Jsme nejlepší, protože jsme nasbírali nejvíce bodů. Je to jeden z nejlepších dnů v mé profesionální kariéře. Mám svou roli, ale hráči jsou ti, kdo bojují. Mužstvo je složené z působivých osobností, a když je vidím takhle šťastné, mám ohromnou radost. Je to obrovský úspěch. Vyhrát španělskou ligu je velmi složité," uvedl osmačtyřicetiletý Francouz.

Nynější titul má podle něj větší váhu než ten premiérový v jeho trenérské kariéře z roku 2017. "První titul v La Lize byl skvělý, ale tenhle má zvláštní příchuť v tom, že přišel po dvou měsících strávených doma. Vrátili jsme se a připravovali se odlišným způsobem a vyhráli jsme titul, což je vždycky nejtěžší. Dokázali jsme to. Je to úspěch nás všech, protože se všechno to obětování vyplatilo," citovaly klubové stránky Zidanea.

V sezoně se ale Realu ne vždy dařilo. "Nejtěžší bylo, když jsme před koronavirovou pauzou prohráli poslední zápas s Betisem Sevilla, jelikož předtím jsme doma zdolali Barcelonu. Byl to krok zpátky," prohlásil mistr světa a Evropy.

"Pak jsme všichni zůstali doma dva měsíce, a když jsme se vrátili, bylo to jiné. Vrátili jsme se s novou energií, chtěli jsme začít dělat věci pořádně, dobře a ostře trénovat. Zvládli jsme vyhrát deset z deseti utkání," konstatoval Zidane.

Zidane vedl Real poprvé v letech 2016 až 2018 a na lavičku "Los Blancos" se vrátil loni v březnu. Jako trenér vyhrál s mužstvem 11 trofejí ve 209 utkáních. Na jednu tak potřebuje 19 zápasů. "Co k tomu dodat? On je dar z nebes. Doufám, že s námi zůstane hodně dlouho. Lidé ho mohou kritizovat, jak chtějí, ale ve vyhrávání titulů budeme pokračovat. Zidane je hlavní architekt tohoto ligového úspěchu," řekl klubový prezident Florentin Pérez.

Zidanea jeho slova potěšila. "Jsem šťastný, to on mě sem jako hráče přivedl. Za to mu budu navždycky vděčný, protože jsem mohl hrát za nejlepší klub na světě. Příběh pokračuje a je to díky němu," uvedl bývalý hráč Cannes, Bordeaux, Juventusu Turín a Realu, s nímž coby hráč vyhrál jednou španělskou soutěž i Ligu mistrů.

Necítí ale, že by byl lepší trenér než hráč. "Jsou to dvě naprosto odlišné věci. Trénuju čtyři roky a hrál jsem skoro dvacet. Nemůžete to srovnávat. Pokud jako trenér budu pokračovat, uvidíme, jak to v budoucnu bude," řekl rodák z Marseille.