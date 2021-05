Zidane: Chelsea postoupila zaslouženě, Hazard musí získat zpět sebevědomí

Londýn - Trenér Realu Madrid Zinédine Zidane uznal, že fotbalisté Chelsea zaslouženě postoupili do finále Ligy mistrů. Francouzský kouč se zároveň zastal křídelního hráče Edena Hazarda, který byl kritizován za matný výkon proti bývalému týmu. Real středeční odvetu semifinále v Londýně prohrál 0:2.

"Chelsea odehrála skvělý zápas a postoupila, je potřeba jim pogratulovat. Můžeme říct, že si zasloužili vyhrát," řekl novinářům Zidane, jehož svěřenci v úvodním domácím utkání remizovali 1:1.

Do základní sestavy Realu postavil nejen Hazarda, ale i navrátilce po zranění, kapitána a stopera Sergia Ramose. "Bylo to semifinále Ligy mistrů. Pokud hráči nastoupili, znamená to, že byli připraveni. Mohu být na tým pyšný. Snažili jsme se a došli tak daleko, skončili jsme jen krok od finále," uvedl Zidane.

Trápící se Hazard, jenž v Chelsea zářil v letech 2012 až 2019, na stadionu Stamford Bridge nepředvedl prakticky nic. Fanoušci Realu kapitána belgické reprezentace odsoudili i za to, že po závěrečném hvizdu se na hřišti s úsměvem zdravil a žertoval s někdejšími spoluhráči. "Eden musí hrát a znovu získat své sebevědomí. Krůček za krůčkem tím, že bude hrát zápasy," konstatoval Zidane.

Třináctinásobní šampioni a rekordmani LM si v odvetě vypracovali minimum šancí. Nejlepší střelec "Bílého baletu" Karim Benzema dvakrát ztroskotal na brankáři Édouardu Mendym, jinak dominovala Chelsea. "Prohráli jsme příliš mnoho soubojů a něco nám chybělo. Mohli jsme být agresivnější v útoku. Neměli jsme žádné gólové příležitosti, Chelsea jich měla spoustu," upozornil osmačtyřicetiletý trenér Realu.