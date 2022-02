Zhruba tisíc lidí se sešlo v centru Prahy, aby vyjádřili solidaritu s Ukrajinou

Praha - Zhruba tisíc lidí se dnes podle odhadu policie sešlo v centru Prahy, aby vyjádřili solidaritu s Ukrajinou a jejími občany. Akci svolal spolek Milion chvilek a další hnutí. Ruský prezident Vladimir Putin podle spolku ohrožuje životy ukrajinských občanů a schovává válku za mírovou misi. Protest trval zhruba hodinu. Podobné akce na podporu Ukrajiny hnutí naplánovalo i v dalších městech, například v Karlových Varech, Českých Budějovicích či v Olomouci.

Demonstraci na Václavském náměstí zahájila po 19:00 píseň Say No to the Devil (Řekni ďáblovi ne) písničkáře Svatopluka Karáska. Protestující s sebou měli vlajky EU, NATO a Ukrajiny. Účastníci také napsali na zem křídou vzkaz Sláva Ukrajině. Přinesli i transparenty, mimo jiné s nápisy Běž domů Ivane či Putin, hands off Ukraine (Putine, ruce pryč od Ukrajiny).

Velký potlesk demonstrujících sklidil ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis. Ukrajina se podle něj snaží začlenit do evropského společenství a nechce být totalitním státem. "Tato solidarita je pro nás inspirující k hájení naší země," řekl lidem na shromáždění. Současnou situaci připodobnil k mnichovské dohodě. "Putin říká, že ukrajinský národ neexistuje, ale my víme, že existuje tisíc let," dodal velvyslanec. Demonstranti pak začali skandovat "Nejste sami".

Mluvčí Milionu chvilek Hana Strašáková v proslovu odsoudila "mocenské manýry" Ruska, Putin je podle ní odpovědný za případné ztráty na životech. Podle Jakuba Jandy z think-tanku Evropské hodnoty by měla česká vláda podpořit co nejtvrdší sankce proti lidem, kteří jsou s Putinem spojení. Na akci vystoupila i herečka Eva Holubová, která vyzvala Rusy, aby se postavili za Ukrajinu.

Podle odhadu policie se akce účastnilo asi tisíc lidí, mluvčí Milionu chvilek Kristina Jochmannová odhadla počet účastníků na několik tisíc. Lidé podle ní zaplnili náměstí až po Opletalovu ulici. Policie musela kvůli bezpečnosti účastníků uzavřít sjezd z magistrály na náměstí, řekl ČTK policejní mluvčí Jan Daněk. Žádné incidenty související s demonstrací podle něj policisté nezaznamenali.

Putin v pondělí večer oznámil, že Rusko uznává nezávislost dvojice separatistických republik v Donbasu na východě Ukrajiny a na jejich území vyslal ruské vojáky v rámci "mírové mise". Jeho krok jednomyslně potvrdily obě komory ruského parlamentu. Západní země jej označují za porušení mezinárodního práva. Státy EU se dnes podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella jednomyslně shodly na přijetí sankcí proti Rusku.

Postup Ruska odsoudili zástupci české vlády i opozice, podporu Kyjevu vyjádřili vedle politiků také zástupci krajů, měst, univerzit a spolků. Prezident Miloš Zeman zveřejnil prohlášení, že vstup ruských vojsk na Donbas zvyšuje riziko vojenského konfliktu a snižuje naději na diplomatické řešení.

Kromě Milionu chvilek se na svolání dnešní akce podílely Pulse of Europe, Paměť národa, Společně to dáme, Pojďme dál a další organizace.