Zhruba stovka lidí se přišla v Praze rozloučit se zesnulou Jiřinou Šiklovou

Praha - Zhruba stovka lidí, známých osobností a politiků se dnes přišla rozloučit se zesnulou Jiřinou Šiklovou. Obřad začal v 10:00 v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Smuteční hosté se postupně usadili v rouškách do lavic, byl mezi nimi například bývalý český premiér Petr Pithart či nynější předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, které se Šiklovou pojilo dlouholeté přátelství. Propagátorka genderových studií a signatářka Charty 77 zemřela 22. května ve věku 85 let.

Na poslední rozloučení dorazili také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, senátor Pavel Fischer, ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský či někdejší disidenti Jan Ruml a John Bok. Kostel v centru Prahy u Karlova mostu je vyzdobený květinami, v popředí je fotografie Šiklové.

V roce 1965 se Šiklová podílela na založení Katedry sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během normalizace pomáhala dostávat zakázanou československou literaturu do zahraničí a exilovou literaturu do Československa, na čemž, mimo jiné, spolupracovala právě s Petrem Pithartem. Počátkem 80. let pak kvůli odhalení této činnosti strávila rok ve vazbě.

Když se Šiklová mohla po roce 1989 na Univerzitu Karlovu vrátit, iniciovala založení Katedry sociální práce. Na tuzemských společenskovědních fakultách také prosadila téma genderu. Doma měla první knihovnu Gender Studies v Česku, ze které se později stala největší knihovna tohoto tématu ve střední a východní Evropě. Zároveň stála u zrodu mezinárodně uznávané organizace Gender Studies, jejíž je veřejná knihovna součástí. Náplní činnosti organizace je mimo jiné boj proti diskriminaci kvůli pohlaví či věku.

Šiklová napsala několik knih a publikovala v řadě odborných časopisů. V roce 1995 získala cenu Žena Evropy, která je v Bruselu udílena ženám, které přispěly k integraci Evropy. V roce 1999 pak převzala od tehdejšího prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy.