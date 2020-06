Zhruba 69.000 žáků míří ke zkouškám na čtyřleté maturitní obory

Praha - Na maturitních oborech středních škol dnes začínají jednotné přijímací zkoušky. Jako první k nim dnes míří zhruba 69.000 uchazečů o čtyřleté obory. Zájemci o studium víceletých gymnázií, kterých je kolem 25.000, budou zkoušku skládat v úterý. Kvůli opatřením proti koronaviru mají letos žáci na její složení místo dvou pokusů jeden. Výsledek bude platit pro všechny školy, na které se uchazeč přihlásil.

Všichni mohli podat přihlášky na dvě školy, případně ještě dvě sportovní gymnázia. Alespoň dvě přihlášky odevzdaly zhruba čtyři pětiny uchazečů. Omezení dvou termínů zkoušky na letošní jeden zdůvodnil ministr školství Robert Plaga (ANO) rizikem nákazy koronavirem. Úlevu má žákům přinést prodloužení času na zkoušku. Test z matematiky potrvá 85 minut, tedy o čtvrt hodiny déle než v minulých letech. Na test z češtiny mají uchazeči 70 minut, což je proti dřívějšku o deset minut víc.

Zkoušky kvůli koronaviru provázejí letos přísná hygienická opatření. Uchazeči musí před vstupem do škol odevzdat čestné prohlášení o své bezinfekčnosti. Mají dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do učeben si dezinfikovat ruce. Pokud to dodrží, nemusí mít při psaní testů roušku.

Tradičně nejvíce přihlášek přišlo na gymnázia, technické maturitní obory a střední školy pedagogické a humanitní. Alespoň jednu přihlášku na čtyřletá gymnázia si podalo 18.632 dětí, což je víc než čtvrtina všech uchazečů o čtyřleté obory. Dalších zhruba 19.300 žáků má zájem o osmiletá gymnázia a 5558 dětí o šestiletá gymnázia.

Výsledek z jednotných přijímacích zkoušek musí tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče. Výjimkou jsou sportovní gymnázia, kde to může být 40 procent. Minimum bodů nutné pro přijetí stát nestanovil. Školy mohou jednotné testy doplnit vlastními zkouškami.

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek ze čtyřletých oborů obdrží školy v pondělí 15. června a z víceletých gymnázií 16. června. Pořadí uchazečů by ředitelé měli zveřejnit vždy nejpozději následující den.