Zhroucení domu u Miami má nejméně tři oběti, pohřešuje se necelá stovka lidí

Miami (USA) - Nejméně tři mrtvé a deset zraněných si dnes vyžádalo zřícení jednoho křídla 12patrové budovy na jihu Floridy. Na místě se okamžitě rozběhla masivní záchranná operace, nejméně dva přeživší se podařilo vytáhnout z trosek. Místní starosta varoval, že obětí bude zřejmě více, okresní policejní velitel podle listu Miami Herald hlásí až 99 pohřešovaných. Objevují se zprávy o nezvěstných z Argentiny, Venezuely a Paraguaye.

Fotogalerie

Vícepodlažní obytný dům v pobřežní lokalitě Surfside se částečně zhroutil krátce před druhou hodinou ranní místního času (08:00 SELČ), přičemž není jasné, kolik lidí v něm bylo. Budova byla podle lokálních médií postavena v roce 1981 a měla více než 130 bytových jednotek. Hasiči později upřesnili, že ze 136 jednotek bylo poničeno 55.

Podle tiskového prohlášení hasičů na místě zasahovalo přes 80 záchranářských jednotek. Šéf policie okresu Miami-Dade Freddy Ramirez uvedl, že se podařilo zatím najít 53 lidí ze seznamu pohřešovaných, po necelé stovce však úřady nadále pátrají. Média podotýkají, že není jasné, zda jsou všichni nalezení naživu. Činitelé přitom varují, že vzhledem k rozsáhlému poničení budovy jsou šance na přežití lidí v troskách poměrně malé.

Místní úřady hovořily o 35 zachráněných lidech, z nichž deset potřebovalo lékařskou péči. Členka okresního zastupitelstva Sally Heymanová během dne informovala, že záchranáři prohledali veškeré prostory, které z rozsáhlého bytového domu zůstaly. Pátrací akci zkomplikovala bouřka a také nejméně jeden požár na místě.

Mezi pohřešovanými jsou také lidé z několika latinskoamerických zemí. Paraguayjská vláda oznámila, že neměla informace o sestře tamní první dámy a její rodině, dohromady pohřešuje šest lidí. Konzuláty Argentiny a Venezuely zase v souvislosti se zhroucením domu v Surfside hlásily devět, respektive čtyři pohřešované občany.

Na místo dorazil i guvernér Floridy Ron DeSantis, který novinářům řekl, že televizní záběry plně nevystihují hrůzu situace. Záchranáři podle něj dělají, co mohou, aby zachránili co nejvíce životů. "To stále probíhá a nebudou odpočívat," dodal.

Na neštěstí již reagoval i prezident Joe Biden, který podle Bílého domu dlouze hovořil s místním starostou. Novinářům pak řekl, že federální vláda poskytne jakoukoliv pomoc, pokud jí o to guvernér DeSatnis požádá a vyhlásí stav nouze.

Proč se v noci křídlo bytového komplexu zřítilo, nebylo v prvních hodinách vůbec jasné. Čtyřicet let stará stavba podle úřadů procházela procesem opětovného schvalování, který si vyžadoval jisté opravy, a na přilehlém pozemku se stavěla nová budova. Starosta Burkett zmínil probíhající opravu střechy. O tom, zda tento faktor mohl hrát nějakou roli při zhroucení domu, ovšem spekulovat nechtěl.

Snímky z místa zachycují hromadu trosek sahající až ke druhému patru zbytku stavby. Na internetu se objevilo i video trosek; jeho autor poznamenal, že byl ubytovaný v sousedním hotelu. "Jedna z těch obřích budov je pryč. Tady, hned vedle nás," uvedl s tím, že je to "šílené". Později místní televize přinesla záběry, na nichž je vidět, jak hasiči vyprošťují chlapce a dávají ho na nosítka. Některé obyvatele hasiči zachraňovali z balkónů. V jednom případě záchranáři vyprostili matku i s dítětem, ženě však museli amputovat nohu, aby ji dokázali vytáhnout z trosek.

Okolní ulice byly kvůli záchranné operaci uzavřeny a místní obyvatelé byli převáženi do nedalekého kulturního domu. Marian Cruz z místní policie lidem doporučil, aby se místu vyhýbali.