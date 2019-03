Praha - Zhoršení prospěchu, bolest hlavy nebo poruchy spánku mohou u dítěte signalizovat nadužívání internetu. Mobily a počítače hodně ale užívají i rodiče. Odborníci to dnes řekli novinářům po skončení konference Hrozí našim dětem digitální demence?, na níž se sešli učitelé, lékaři, zástupci rodičů, ale i policie.

"Já se při své praxi dětského neurologa setkávám s dětmi, které jsou závislé na digitálních technologiích," uvedla senátorka Alena Dernerová (Severočeši.cz), místopředsedkyně senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Debata se podle ní vedla hlavně o nadužívání, které se může v závislost vyvinout.

"Měla jsem v ordinaci i děti, které vyhrožovaly rodičům, že vyskočí z okna, když jim rodiče mobil seberou," řekla. Varovnými příznaky jsou podle ní například zhoršení prospěchu a fyzické kondice, únava, poruchy spánku či bolest hlavy. "Dítě je na mobilu celé odpoledne, jde s ním do postele a usíná ve dvě nebo ve tři hodiny ráno," popsala.

Přímo závislost jako psychiatrická diagnóza se podle psycholožky Zuzany Pavelcové týká jen malého množství z nich. Děti podle ní především trápí stresující prostředí, ve kterém žijí, a které na ně vyvíjí tlak jak ze škol, tak z rodiny. "Je potřeba podpořit nejen jejich digitální gramotnost, ale i emoční inteligenci a odolnost tak, aby byly schopny ten tlak ustát," dodala.

Debata se vedla také o mobilech ve školách, jejichž případný zákaz rozděluje i odbornou veřejnost. "Část z nás, především lékaři, měla názor zakázat mobily ve školách plošně, protože je pro nás důležité psychické zdraví dětí," řekla Dernerová. Další odborníci podle ní navrhují, aby to bylo možné upravit ve školním řádu jako dosud.

"Je to ideální téma, jak rozvinout komunikaci mezi školou a rodiči. Měl by se na tom ten rodičovský, dospělý kolektiv dohodnout, jak to chce mít. Vznikl by také prostor, kde se děti i rodiče dozvědí, co digitální technologie v našem životě způsobují," uvedl Jan Kršňák z projektu Rodina offline, která se snaží podporovat vědomé a bezpečného užívání nových technologií. Pořádá také debaty pro rodiče.

Odborníci z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 2015 uvedli, že až pět procent dětí v Česku je závislých na hraní počítačových her, chytrých telefonech či sociálních sítích, případně má s jejich používáním vážný problém. V Česku je prý málo preventivních programů, v nichž by si školáci posílili odolnost vůči těmto technologiím.