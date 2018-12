Automobil odváží rakev s ostatky George Bushe staršího po obřadu ve washingtonské Národní katedrále. Bush zemřel minulý týden ve věku 94 let.

Washington - Bývalý americký prezident George Bush starší, který zemřel minulý týden v pátek ve věku 94 let, bude dnes v Texasu pohřben do rodinného hrobu po boku své ženy Barbary a dcery Robin. Dnešnímu pohřbu předcházel ve středu ve washingtonské katedrále státní obřad, kterého se zúčastnili nynější prezident Donald Trump a také všichni žijící američtí exprezidenti.

Dnešní pieta začne dopoledne místního času (17:00 SEČ) obřadem v episkopálním kostele svatého Martina v Houstonu, kam byla ve středu večer rakev s Bushovými pozůstatky převezena.

Smuteční kolona se vypraví na Union Pacific Railroad Westfield, odkud bude pokračovat vlakem do kampusu univerzity Texas A&M v College Station, kde sídlí Bushova prezidentská knihovna. Uložení do hrobu, který je na pozemku knihovny, je plánováno po 23:15 SEČ.

Rakev s Bushem byla od pondělí do středy, kdy se ve washingtonské katedrále konal státní obřad, vystavena v rotundě Kapitolu, sídle Kongresu USA. Ve středu Spojené státy uctily Bushovu památku státním dnem smutku.