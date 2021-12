Ženy USK Praha chtějí v EL proti Moskvě udržet domácí neporazitelnost

Praha - Basketbalistky USK Praha přivítají ve středečním utkání 9. kola Evropské ligy MBA Moskva a pokusí se udržet domácí neporazitelnost v tomto ročníku soutěže. České mistryně zaútočí na páté vítězství za sebou a sedmé celkově, díky němuž by si mohly upevnit druhé místo ve skupině A. V posledním letošním euroligovém utkání v hale Královka by neměla chybět ani americká opora Alyssa Thomasová, která minulý ligový duel v Ostravě vynechala kvůli bolavému rameni.

"Proti Moskvě musíme udržet plnou koncentraci a ještě nemyslet na Vánoce. Nesmí nás ukolébat fakt, že jsme u nich první duel vyhrály. Tam jsme předvedly mimořádně dobrý zápas a soupeř naopak špatný," řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

USK vyhrál v říjnu úvodní vzájemné utkání 79:54. Při tehdejší absenci amerických hvězd Thomasové a Brionny Jonesové, které ještě měly povinnosti ve WNBA, táhla tým 18 body María Condeová. Veronika Voráčková zaznamenala se 14 body a 11 doskoky double double.

"První zápas byl zvláštní v tom, že to pro ně byl premiérový domácí duel v Eurolize. Z jejich strany byla patrná nervozita. Naše hráčky byly naopak motivované po předchozí prohře v Montpellier a ten zápas po taktické i herní stránce zvládly. Moskva má ale ve svém středu basketbalistky, které reprezentovaly na různých šampionátech, takže nesmíme nic podcenit," uvedla slovenská trenérka.

Její svěřenkyně vyhrály poslední čtyři duely v soutěži rozdílem vyšším než 24 bodů a zaútočí na pátý domácí triumf v tomto ročníku Evropské ligy. Po utkání s Moskvou završí prosincový program v soutěži duelem na hřišti maďarského Szekszárdu.

Ruský celek, kterému patří se dvěma výhrami ve skupině A předposlední sedmé místo, se bude opírat o podkošovou hráčku Žosselinu Majgovou, jež má průměr 12,1 bodu a 7,5 doskoku na zápas. Přes osm bodů na utkání sbírá Anastasia Logunovová.

"Chceme hrát dál naši hru, která vychází z pevné obrany a rychlých protiútoků. Z toho má každý strach a bylo by dobré, kdyby to fungovalo co nejdéle. Jakmile ten náš uragán začne, má s tím každý soupeř problémy," všimla si Hejková. "V tuto chvíli bychom rády udržely naši sérii do Vánoc a je jedno, kde hrajeme. Domácí prostředí nám může jen pomoci," doplnila pětinásobná euroligová šampionka.

Hejková může počítat s takřka kompletním týmem. Vrátit by se měla i Thomasová, jež si v posledním euroligovém duelu s Montpellier poranila rameno a do ligového utkání v Ostravě nezasáhla. "Trochu ji tam to rameno potáhly a po zápase se dostavila i bolest. Nechaly jsme ji pro jistotu odpočinout a zrehabilitovat. Malé potíže měla rovněž Condeová, ale obě hráčky v zápase nastoupí," dodala Hejková.

Utkání začne ve středu v 19:00 a kvůli vládnímu nařízení ho může navštívit maximálně tisíc fanoušků.