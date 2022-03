Ženy uprchly z Ukrajiny jen s nejnutnějšími věcmi, azyl našly v Javoříčku

Luká (Olomoucko) - Pouze s nejnutnějšími věcmi uprchla před ruskými raketami a bombami z rodné obce Mykolajivka na Ukrajině dvaašedesátiletá Nataliia, která spolu s dalšími 14 ukrajinskými ženami a dětmi našla dočasné útočiště v malé obci Javoříčko na Olomoucku. Střechu nad hlavou mají ukrajinské ženy a děti v horním patře budovy bývalé základní školy, která jako jedna z mála přečkala vypálení této obce nacisty v roce 1945. Nyní v části budovy funguje expozice připomínající tuto tragickou epizodu v historii Javoříčka.

"Ruští vojáci střílí všude okolo naší obce. Míří hlavně na sklady, které úplně rozbombardovali. Strefili také nedalekou televizní věž, zničili letiště v okolí a už začali střílet i po lidech," řekla dnes ČTK Natalia, jejíž dědeček pochází z Česka. Evakuaci žen a dětí z obce Mykolajivka zařídila místní samospráva. Cesta autobusem do Česka trvala zhruba 24 hodin. "Jeli jsme po vedlejších silnicích přes malé vesnice, aby jsme se vyhnuli riziku, že nás někde rozstřílí," řekla Natalia.

Podle její sousedky, která v Javoříčku také našla dočasné bydliště, jsou ruské útoky na Ukrajině na denním pořádku. "Když začaly kvílet sirény, tak jsme hned všichni utíkali do sklepa. Nikdo neví, kam bomba nebo raketa zrovna spadne. Je to hrozné," uvedla. Před nálety v obci varovaly i místní zvony. Podle Natalie se s postupem doby mění charakter ruského tažení. "Hodně ruských vojáků nechalo všechno být včetně tanků, schovali se do lesů a často po obyvatelích chtějí jídlo. Naši vojáci je odtamtud nemůžou vytáhnout," podotkla.

Ukrajinské ženy netuší, jak dlouho zůstanou v Javoříčku, ve kterém žijí čtyři desítky stálých obyvatel. "Nikdo neví, jak dlouho válka bude trvat. Doufám, že brzy skončí," uvedla Natalia. Děti ubytované v Javoříčku jsou díky internetu v každodenním kontaktu se svými kamarády, jejichž rodiny zatím Ukrajinu neopustily. "Říkají, že sirény jsou stále slyšet a pokaždé se schovávají do sklepů," podotkla žena. Manželé zůstali na Ukrajině a své partnerky od návratu domů kvůli pokračujícím bojům zatím odrazují.

Ukrajinské ženy s dětmi přicestovaly do Javoříčka minulý týden a postupně si vyřizují všechny potřebné náležitosti. Pomoc se sháněním práce nabídla obec Luká, pod kterou Javoříčko spadá. Řešit se bude i výuka dětí. "Chceme pracovat. Ve čtvrtek o tom budeme hovořit s panem starostou," uvedla Natalia. Pomocnou ruku nabídli místní obyvatelé, díky kterým se podařilo ubytovací prostory vybavit ledničkou, pračkou a některým nábytkem. Děti mají také hračky, lidé nosí potraviny. "Za pomoc všem moc děkujeme. Pokaždé už říkáme, že nám to stačí a další věci nosit netřeba," řekla Natalia, která se krátce po příjezdu do Javoříčka spolu s ostatními ukrajinskými ženami při pohledu na majestátný památník zajímala o pohnutý osud této malé obce.

Ukrajinské ženy a děti se do Javoříčka dostaly díky aktivitě vedení obce Nový Malín na Šumpersku, která koordinuje pomoc uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny, zejména oblasti Volyně.