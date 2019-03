Londýn - Pro mnoho žen není představa, že se začnou podobat svým matkám, nijak lákavá - a snaží se této proměně všemi prostředky zabránit. Ovšem nový průzkum naznačuje, že jejich snahy jsou marné, a tato změna je nevyhnutelná, napsal zpravodajský server Daily Mirror.

Podle studie, kterou provedl londýnský chirurg Julian De Silva, se ženy začnou měnit k podobě svých matek, když dosáhnou věku 33 let. Tehdy začnou přebírat její zvyky, vkus i postoje, aniž by do té doby tušily, že k čemukoli z toho mohou inklinovat. To platí zvláště v případě, že žena nedávno porodila své první dítě.

Toto chování zahrnuje přijímání stejných rčení, provozování stejných koníčků a dokonce i sledování stejných televizních pořadů jako jejich matky. Také muži se zhruba v tomtéž věku začínají proměňovat ve své otce, uvedl Da Silva. Začne se jim líbit stejná hudba a přijímají shodné politické postoje.

Krom toho, že se začínáme chovat jako naši rodiče, mnozí z nás se jim také s postupujícím věkem začínají více podobat. "Hlavním spouštěčem je, když se staneme rodiči, a důležité jsou také faktory z životního stylu," tvrdí Da Silva.

"Je to nevyhnutelná součást stárnutí, ale zároveň jde o proces, který se mnoho lidí snaží co nejvíce odsouvat. Proto se také tento věk shoduje s dobou, kdy lidé průměrně absolvují první zákrok plastické chirurgie," dodal.