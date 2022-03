Ženu osvobozenou za vraždu syna poslal soud opět na 17 let do vězení

Plzeň - Krajský soud v Plzni dnes poslal do vězení na 17 let čtyřiatřicetiletou ženu za vraždu jejího novorozeného syna v létě 2017. Potvrdil tak svůj verdikt i výši trestu z dubna 2018, který uznal i vrchní soud. Případ ale musel soud znovu projednat, protože Nejvyšší soud v Brně původní verdikt zrušil pro nedostatek přímých důkazů. Na základě dalšího rozsáhlého dokazování zůstala výše trestu stejná, řekla ČTK mluvčí soudu Jana Durná. Podle ní se obžalovaná odvolala na místě a státní zástupkyně si ponechala lhůtu.

Žena dítě porodila v červenci 2017 doma, vinu z vraždy odmítla. Přiznala jen, že ho nechtěla a těhotenství tajila. Chlapce našli s devastujícími poraněními hlavy v plzeňském babyboxu, následující den v nemocnici zemřel.

Ženu soud poslal v roce 2018 do vězení na 17 let, verdikt potvrdil i vrchní soud. Nejvyšší soud ale rozsudky zrušil a věc vrátil do Plzně. Výhrady měl mimo jiné k výslechu zpracovatele posudku z gynekologie. Protože ale jeho autor už není soudním znalcem, musel krajský soud loni jednání odročit a zadal vypracování nového posudku jinému soudnímu znalci.

Obžalovaná žena, která už si z trestu odpykala více než rok, odmítá, že by dítě zabila. Přiznala, že ho nechtěla a těhotenství tajila. Tvrdí ale, že hned po rychlém porodu doma v koupelně dítě neomyla ani neošetřila a řekla své matce, ať ho odveze do babyboxu. Obhajoba tvrdí, že není jasné, kdy těžká zranění vznikla, a naznačuje, že to mohlo být až poté, co bylo dítě umístěno v babyboxu, například až ve fakultní nemocnici. To ale kategoricky odmítli neonatologové z nemocnice a následně i soudní znalci.

Žena ze Slovenska byla podle rozhodnutí Nejvyššího soudu v lednu 2019 z vězení propuštěna a případ byl vrácen zpět do Plzně. Podle NS předchozí soudy dostatečně neprokázaly, zda čin skutečně bez pochyb spáchala matka chlapce, chyběl přímý důkaz. Předchozí soudy uvedly, že nikdo jiný než matka dítěte smrt nemohl způsobit. Obhajoba argumentovala, že zranění mohlo dítě utrpět po opuštění bytu, třeba až v nemocnici.

V lednu 2020 plzeňský senát rozhodl, že musí být vypracován ústavní revizní posudek, který se měl vyjádřit ke způsobu zranění novorozence i k psychickému stavu ženy po porodu. Z aktuálního posudku čtyř odborníků Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyplynulo, že šlo o předčasný, ne o překotný porod a že se žena chovala racionálně. Zlomenina spodiny lebeční, která se nemohla stát při běžné manipulaci, musela být způsobena druhou osobou, a to zřejmě velkým tlakem na pevnou podložku. Šlo v pořadí o třetí znalecký posudek, který dále uvedl, že fatální zranění nemohlo být způsobeno porodem, jak uváděly předchozí znalecké expertizy. Odmítl také, že by dítě spadlo při porodu z výšky asi 70 centimetrů.

Žena podle obžaloby i předchozích odsuzujících verdiktů v červenci 2017 časně ráno sama porodila v koupelně živého, donošeného chlapce, kterého chtěla usmrtit a způsobila mu hrubým násilím zranění hlavy. Žena, která má už 12letého syna, už dříve uvedla, že ji porod překvapil. Počítala s tím, že bude rodit až za dva tři týdny.

Její matka, která pečuje o ženina syna, vypověděla, že kritický den ráno šla na záchod. V koupelně našla dceru, jak si otírá nohy od krve. Pod umyvadlem ve starém povlečení určeném pro psa leželo dítě. "Byla jsem vyděšená. Ptala jsem se, co mám dělat, ona mi řekla, ať to odvezu do babyboxu," popsala babička novorozence situaci. Dítě zabalila do županu a nesla do auta. Dcera se neotočila, ani prý nevěděla, zda porodila chlapce, nebo dívku. Žena podle spisu nečekala dítě se svým tehdejším přítelem, ale s jiným mužem.

Z babyboxu novorozeně záchranná služba převezla do fakultní nemocnice, kde chlapeček po 36 hodinách zemřel na krvácení a otok mozku.