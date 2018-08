Dnes již zarostlá cesta a dvě mohutné železné lávky (na snímku z 30. července 2018) jsou na místě poblíž Strážného na Prachaticku, kudy vstoupila do Československa americká armáda při osvobozování na konci druhé světové války.

Strážný (Prachaticko) - Dnes již zarostlá cesta a dvě mohutné železné lávky jsou na místě poblíž Strážného na Prachaticku, kudy vstoupila do Československa americká armáda při osvobozování na konci druhé světové války. Stalo se tak 26. dubna 1945, kdy vojáci překročili hraniční říčku Řasnice. Provizorní ženijní most, který tvoří dvě železné lávky, zůstal dodnes na stejném místě a de facto odděluje Česko od Německa. Přestože jde o historicky významné místo, nepřipomíná jej žádná informační cedule a veřejnost většinou netuší, co se v této lokalitě před třiasedmdesáti lety dělo.

Je to dáno i tím, že ženijní můstek zůstával několik desítek let v pohraničním pásmu, kam směli jen vojáci. "Po revoluci v roce 1989, když se otevřely hranice, tak se sem otevřel volný vstup pro turisty. Až s vybudováním hraničních stezek se začalo toto místo objevovat. Ale do té doby o tom asi nikdo z veřejnosti nevěděl," řekl ČTK Kamil Klusák z šumavského národního parku, v němž se ženijní můstek nachází.

I když ženijní můstek existuje více než 70 let, vypadá zachovale. Tvoří jej dvě zhruba půl metr široké a asi tři metry dlouhé kolejnice s mřížkovaným profilem. Americká armáda nejprve vyslala na místo pěší jednotky. Potom je vystřídali ženisté, kteří přes Řasnici vybudovali zmíněný můstek, po němž se dostaly na české území spojenecké tanky. "Není přesně známo, kolik vojáků tudy přešlo. Ale můžeme mluvit o tisícovkách," uvedl Klusák.

Tehdy je cesta přivedla do osady Dolní Cazov, která se nacházela přibližně 300 metrů od hranic. Nyní ji připomíná pouze informační cedule. Osadu postihl osud jako jiné obydlené lokality poblíž Německa nebo Rakouska. Po válce odsud byli odsunuti němečtí obyvatelé, což byla drtivá většina. Následně v 50. letech minulého století Dolní Cazov vojáci vyhodili do vzduchu, protože ležel v přísně střežené zóně pohraničního pásma. "Na konci války zde žilo asi 160 obyvatel ve 26 domech. Většinou se živili zemědělstvím, plavením dřeva, lesnictvím a tkalcovstvím," řekl Klusák.

Okolí tehdejšího Dolního Cazova je zajímavé i s ohledem na jiné historické události. Pár stovek metrů od ženijního můstku je místo, kde byl zastřelený Bohumil Hasil, který pomáhal převádět lidi přes hranice na Západ, jeho bratrem byl slavný "Král Šumavy" Josef Hasil.

U Řasnice na dnešní německé straně navíc stávala známá šumavská hospoda, kde se scházeli lidé ze Strážného i Bischosfreutu. "Později se z toho stalo místo americké špionážní služby. Byla tam vysílačka, kterou využívali převaděči k tomu, aby dostávali lidi z tehdejšího Československa na Západ," dodal Klusák.