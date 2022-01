Ženě, jež zabila v Č. Budějovicích svou matku a dceru, hrozí 15 až 20 let

České Budějovice - Ženě, která podle obžaloby loni v létě na českobudějovickém sídlišti Vltava zavraždila svou matku a dvouletou dceru, navrhne státní zástupkyně zřejmě trest 15 až 20 let. Matku a dceru zavraždila žena desítkami bodných a řezných ran, uvedla obžaloba. Podle soudce lze čin považovat za vražedný útok s vysokou mírou brutality. Žena dnes u soudu prosila za odpuštění. Čin spáchala v afektu, do té doby byla bezúhonná, řekla ČTK státní zástupkyně Dagmar Šimáková.

Vražda se stala loni v červenci. Obžalovaná se pohádala se svou matkou. "Mezi ní a matkou došlo k prudké hádce, kdy matka (obžalované) chtěla zabránit, aby se odstěhovala k otci (dítěte), neboť jí v minulosti i nyní říkala, že se neumí o dítě sama postarat," uvedla Šimáková v obžalobě. Obviněná pak v afektu nejméně čtyřmi kuchyňskými noži napadla svou matku i dceru. Zasadila jim desítky bodných a řezných ran do krku, hrudníku, v obličeji, na zádech, rukou. Způsobila jim zlomeniny žeber, poranění ledvin i obratlů. Matka obžalované i dcera vykrvácely.

Žena zůstane ve vazbě. "Chtěla bych vás požádat o odpuštění, je mi to líto, co jsem provedla. Tento čin nebyl nějak dopředu připraven, bylo to pod vlivem afektu. Je mi líto, že to nemůžu vzít zpátky. Připravovala jsem se na předporodní kurzy, udělala jsem to všechno možné správné (...). Milovala jsem dcerku, mamku, prosím o odpuštění, i pánaboha, jestli by mi mohl taky odpustit," řekla žena u soudu.

Jednání soud zatím odročil na únor, kdy by se měla obžalovaná vyjádřit k dohodě o vině a trestu. Před dnešním jednáním byla ochotná jít na dohodu. "Skutek může být kvalifikován, že došlo ke spáchání trestného činu zvlášť surovým způsobem, několika desítkami bodných a bodnořezných ran. Lze ho považovat za vražedný útok s vysokou mírou brutality," řekl soudce Ondřej Kubů. Kvůli tomu se bude o dohodě o vině a trestu jednat v únoru, na kdy soud odročil jednání.

To, že by šlo o čin s vysokou mírou brutality, nemění ale podle Šimákové právní kvalifikaci. Stále je to trest 15 až 20 let, popřípadě doživotí. Výši trestu ale může ovlivnit způsob, jak se vražda stala. Další termíny jednání naplánoval soud na únor a druhou polovinu března. Když ale žena v únoru přistoupí na dohodu o vině a trestu, odpadne dokazování a případ tak může skončit, řekla ČTK mluvčí soudu Ivana Vobejdová.

Šimáková ČTK řekla, že výjimečný trest ženě určitě nenavrhne. Jak řekla, žena byla do doby, než spáchala vraždu, bezúhonná. Studovala a starala se o dceru. Žena je příčetná.

"Je to výjimečný případ za dobu mé práce. Jenže u této pachatelky je třeba přihlédnout k tomu, že na rozdíl od mnoha případů se v tomto jedná o osobu, která žila opravdu spořádaným životem. Studovala, měla stálé bydliště, pracovala. Teď bude soud vážit přitěžující a polehčující okolnosti. A i ta (její) osobnost: je to žena s určitým stupněm vzdělání, o dcerku se starala dobře, otec dítěte se také vždy vyjadřoval, že byl spokojen, jakým způsobem se o dítě starala, proto je ta situace tak složitá," řekla Šimáková. Podle ní je významnou polehčující okolností, že se žena k činu doznala.

Z posudků obou znalců podle ní vyplývá, že obžalovaná netrpí závažnou duševní chorobou, která ji vedla k agresivnímu jednání. "Samotný čin byl spáchán v důsledku silného afektu. Psycholog vidí největší problém v tom, že obžalovaná by měla porozumět příčinám a důsledkům svého jednání, a zatím k tomu nedošlo," řekla Šimáková. Obhájkyně Jana Smilová se ohledně možné vazby vyjádřila, že znalec nepovažuje pobyt obžalované na svobodě za nebezpečný, proto ani nenavrhoval, aby se žena léčila. Obhájkyně navrhla, že by žena mohla zůstat zatím u svého partnera v Milevsku. Soud to zamítl a nechal ženu ve vazbě.