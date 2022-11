Žena ze Svitavska poslala údajnému ctiteli z internetu postupně 1,8 mil. Kč

Svitavy - Svitavští policisté vyšetřují případ internetové kriminality. Čtyřiapadesátiletá žena postupně poslala údajnému ctiteli 1,8 milionu korun. Na sociální síti se představil jako americký vojenský lékař, slib, že za ní přijede a budou spolu žít, nesplnil, uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

S mužem se žena seznámila na internetu loni v listopadu a začali si psát. Muž tvrdil, že pracuje na základně v Africe, stěžoval si na podmínky a chtěl odtud odjet. "Do ženy se měl zamilovat a sliboval jí společný nový život v Česku. Ovšem mělo to háček. Lékař neměl peníze na letenku, poškozená neváhala a zaslala 2600 eur na domluvený účet. Peníze došly v pořádku, ale podvodníkovi to pravděpodobně nestačilo," řekla mluvčí.

Žena podle výpovědi na policii posílala další a další peníze, na proclení balíčku se zlatem, za ubytování v hotelech, za odblokování mužova účtu. "Vojenský lékař nepřijel, balíček nedorazil a podvedené ženě začne nový život, ale ne takový, jaký si představovala. Postupně neznámý pachatel z podvedené vylákal částku 1,8 milionu korun," uvedla Muzikantová.

Žena se na policii obrátila letos v říjnu, téměř po roce od internetového seznámení. Lidé by podle policie měli být při on-line komunikaci opatrnější. "Podvedená žena se bohužel s největší pravděpodobností vrácení zaslaných finančních prostředků nedočká," doplnila policejní mluvčí.