Žena z Kolínska přišla na internetu podle policie téměř o 900.000 korun

Kolínsko - Žena z Kolínska přišla na internetu téměř o 900.000 korun. Podle policie ji o ně připravil neznámý pachatel, který jí nabízel investici do cenných papírů a doporučil jí nainstalovat si do počítače aplikaci pro vzdálený přístup, přes kterou jí peníze z účtu vybral. Za podvod a neoprávněný přístup a zásah do počítačového systému hrozí pachateli v případě dopadení a odsouzení až pět let vězení, informovala na webu krajská policejní mluvčí Michaela Richterová. Policisté veřejnost před praktikami podvodníků opakovaně varují.

Jednašedesátiletá žena reagovala podle policie na reklamu na sociálních sítích, která nabízela zhodnocení peněz nákupem cenných papírů. Po zaregistrování ji kontaktoval muž, který se vydával za zástupce společnosti a vybídl jí, aby uhradila vstupní poplatek 5000 korun. "Po pár dnech se jí tentýž muž ozval a sdělil jí, že její peníze již vydělávají s tím, že aby jí mohl část zisku ze vstupního poplatku poslat, musí si navíc zřídit nový účet u jiné banky. Navedl ji, aby si nainstalovala do svého počítače AnyDesk, díky kterému ji může se vším pomoci, aniž by ona musela něco dělat," uvedla Richterová.

Žena si podle domnělých rad do počítače nainstalovala aplikaci AnyDesk, která umožňuje vzdálený přístup do konkrétního zařízení. Z účtu jí odešlo v pěti platbách přes 850.000 korun.

Lidé by podle policistů neměli důvěřovat cizím lidem, dbát opatrnosti a v případě podezření se co nejrychleji obrátit na svoji banku.