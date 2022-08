Žena z Brněnska chtěla ochránit své konto, podvodníkům poslala 800.000 Kč

Brno - Žena z Brněnska podle policie zaslala podvodníkům 800.000 korun, když chtěla ochránit své údajně ohrožené bankovní konto. Jiná žena z Brna takto přišla o 300.000 korun. Na policejním webu o tom dnes informovala mluvčí Petra Ledabylová. Obdobných případů podvodů přibývá, policie před nimi varuje opakovaně.

Jde o případy takzvaného vishingu, kdy se pachatelé vydávají za pracovníky banky nebo dokonce za policisty a pod legendou ohrožení peněz na účtu manipulují svou oběť do převádění peněz na účty podvodníků. Jen za červenec kriminalisté na jižní Moravě vyšetřují 139 takových případů, což je oproti stejnému období loňského roku nárůst o 43 skutků.

Například ženu z Brna kontaktoval člověk, který se představil jako bankéř spořitelny, s tím, že její účet byl napaden a ozve se jí kolega z bezpečnostního oddělení banky. "Za chvíli jí opravdu volal další muž, který dal paní pokyn, aby si zažádala o úvěr 300.000 korun a tuto částku po schválení úvěru postupně vybrala v bankomatech a vložila do bitcoinového automatu. Tímto způsobem měly prý být její peníze ochráněny do doby, než se vyřeší problém s napadením jejího účtu," uvedla mluvčí.

Teprve poté, co s poškozenou údajný bankéř přestal komunikovat, přišla žena případ oznámit na policii. Peníze už ovšem zmizely ve virtuálních peněženkách podvodníků. Stejné legendě o ohrožení účtu uvěřila minulý měsíc jiná žena z Brněnska, která také postupovala podle instrukcí údajného pracovníka banky a zažádala o maximální možný úvěr ke svému účtu. Okamžitě poté, co jí byl schválený, vybrala 800.000 korun a vložila do bitcoinmatu.

Někdy se podvodníci představí i jako policisté a opět pod legendou ohrožení účtu doporučí vybrat z něj peníze a vložit je do bitcoinového vkladového automatu. "Policisté důrazně varují, že banky ani policie s provozovateli bitcoinmatů nespolupracují! Případné ohrožení bankovních účtů klientů řeší banky samy pomocí vlastních bezpečnostních mechanismů, nepotřebují k tomu zasílání přístupových údajů nebo údajů z platebních karet," uvedla mluvčí.

Kdyby peníze byly v ohrožení, banka sama zareaguje a učiní opatření. "Pokud i vás osloví pod podobnou legendou neznámý člověk, nenechte se zaskočit ani manipulovat údajnou časovou tísní. Doporučujeme okamžitě hovor ukončit a obrátit se na oficiální telefonní čísla vaší banky a vše si v klidu ověřit," uvedla mluvčí. Doplnila, že stejně tak, pokud se někdo představí jako policista a žádá provedení finančních transakcí, dotyčný se má ozvat na tísňovou linku 158.