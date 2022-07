Žena z Brněnska chtěla ochránit své konto, podvodníkovi naposílala 800.000 Kč

Brno - Jedenašedesátiletá ženu z Brněnska podle policie postupně poslala podvodníkovi 800.000 korun, chtěla ochránit své údajně ohrožené bankovní konto. Vzala si na to i půjčku. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí Bohumil Malášek. Před obdobnými podvody policie varuje opakovaně.

Zatím neznámý pachatel vystupující pod smyšleným jménem Martin Rychlý ženu telefonicky kontaktoval s tím, že její bankovní účet je v ohrožení. Majitelce konta namluvil, že podvodník se pokusil získat od její banky nemalý úvěr. A že jediným způsobem, jak se takovému útoku bránit, je požádat si sama o úvěr.

"Pravděpodobně výmluvný a až neuvěřitelně přesvědčivý podvodník s takovou báchorkou uspěl. Žena si vyřídila úvěr a podle pokynů podvodného bankéře získané peníze postupně vložila do speciálního bankomatu a tím převedla na kryptoměnové účty spravované podvodníkem," uvedl mluvčí. Postupně tak vložila 800.000 korun.

Policie se podobnými případy zabývá opakovaně a opakovaně před nimi varuje. Doporučuje například neinstalovat do vlastních elektronických zařízení žádné programy, které umožňují dálkový přístup jiným lidem, cizím lidem také nepovolovat vstup do internetového bankovnictví. Doporučuje nereagovat na virtuální výhodné finanční transakce a nereagovat na žádosti o sdělení ověřovacího PIN. Opakovaně také například upozorňuje na to, že žádná banka k zablokování účtu nepotřebuje údaje k bankovní kartě.