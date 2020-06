Žena v Brně u soudu čelí obžalobě z vraždy dítěte, ubila ho

Brno - Dvaadvacetiletá žena v Brně podle obžaloby loni v říjnu v autě zavraždila svého tříměsíčního syna. Případ dnes začal projednávat Krajský soud v Brně. Žena se k činu přiznala, uvedla, že s dítětem udeřila o madlo dveří. Hrozí jí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Policie vraždu dítěte začala vyšetřovat v první polovině října 2019. Podle obžaloby žena v nepojízdném odstaveném autě na parkovišti u čerpací stanice v Hněvkovského ulici dítě opakovaně bila pěstmi do hlavy, způsobila mu mnohočetné rány na hlavě, krvácelo do mozku. "Musela si být vědoma, že tříměsíčnímu dítěti takto způsobí smrt," uvedl státní zástupce Petr Bejšovec.

Žena bývá v okolí lidí bez domova. Uvedla, že byla se synem v autě a hledala zapalovač, chtěla si zapálit. Pak šla na čerpací stanici, kde žádala, jestli by si mohla zapalovač půjčit, odešla ale s prázdnou. V autě pak podle ní znovu hledala zapalovač. "Pak jsem viděla toho malýho v mých rukách. Praštila jsem ho o to madlo, já si pamatuju jednou. Pak jsem ho zakryla a usnula," uvedla žena. Když se probudila, zavolala záchranáře, kteří následně přivolali policii.

V přípravném řízení žena uvedla, že si po příchodu od čerpací stanice sedla k volantu a začala dítě fackovat a bít pěstmi, pak ho vzala a bouchla s ním. Poté, co se probudila, dítě vyfotila mobilním telefonem a fotku poslala kamarádovi. Uvedla, že ji to mrzí a chtěla by malý trest, že nechce jít do vězení. Řekla, že dítě napadala, protože si nemohla zapálit. Na dotaz, proč si poté dítě vyfotila, uvedla, že proto, aby měla památku.

Soud pokračuje čtením vypovědí, vypovídat by měli i svědci. Termín hlavního líčení má soud vypsaný i na 19. června.